Youri IJnsen • donderdag 8 februari 2024 om 07:15 donderdag 8 februari 2024 om 07:15

Veenendaal-Veenendaal wil promoveren naar ProSeries: “Willen tweede wedstrijd van Nederland zijn”

Interview De Nederlandse eendagsklassieker Veenendaal-Veenendaal brak onlangs met de Lotto Cycling Cup, dat verdergaat met louter Belgische koersen. Het stelt voorzitter André Homma ook in staat om zijn eigen ambities na te jagen. Hij wil van Veenendaal-Veenendaal een echte sprinterskoers maken én de tweede wedstrijd van Nederland zijn, na de Amstel Gold Race. “Volgend jaar willen we toetreden tot de ProSeries”, zet hij dat kracht bij in gesprek met WielerFlits.

Dit jaar is de koers nog van het UCI 1.1-niveau, bij zowel de mannen als de vrouwen. Veertig jaar na de allereerste editie in 1985 (met Joop Zoetemelk als winnaar) wil de koers de opstap maken naar het 1.Pro-niveau. Die wedstrijden maken onderdeel uit van de UCI ProSeries, waaraan voornamelijk World- en ProTeams mogen deelnamen. “Omdat er in een 1.Pro-wedstrijd meer UCI-punten te verdienen zijn, maakt dat je interessanter voor meer hoog aangeschreven ploegen. Op dit moment is er geen Nederlandse wedstrijd (de ZLM Tour was dat vorig jaar wel, red.) meer in de ProSeries. Na de Amstel Gold Race komt er dus een hele tijd niets. Wij willen die mogelijkheid aangrijpen.”

Homma is daarvoor opzoek naar extra sponsoring. “Aan die promotie kleven wat hogere bijdrages vast voor het start- en prijzengeld. Het kan ook zijn dat er nog iets meer politie-inzet nodig is, maar verder verandert de status voor ons als organisatie niet heel veel. We zouden Veenendaal-Veenendaal daar wel mee op een uniek podium kunnen zetten, als enige koers in Nederland die deel uitmaakt van de ProSeries. In het verleden is vaak geprobeerd onze koers zwaarder te maken. Dat doen we niet meer. Wij staan graag bekend als de mooiste en hoogst aangeschreven sprintkoers van Nederland. Laat die snelle mannen er maar een mooie wedstrijd van maken.”

Oproep aan de NOS

Het is voor de organisatie wel heel belangrijk dat de koers op tv is te zien. “Omdat we straks na de Amstel Gold Race de tweede wedstrijd van Nederland zijn, doe ik een oproep aan de NOS. Kom op, hoe gaan we dit samen doen? Ik daag hen heel graag uit om bij ons te komen, om de beelden die wij hebben op hun kanaal uit te zenden. Dat zouden we heel graag zien. En anders met andere partijen die uitzendingen voor ons kunnen regelen. Dan denk ik aan RTV Utrecht of Omroep Gelderland. Maar de NOS is voor ons toch wel een heel belangrijke om dat nationale podium te krijgen die wij denk ik ook verdienen.”

“Ik vind een uitzending op televisie heel belangrijk voor onze sponsoren”, legt Homma uit. “Zo kunnen zij zich profileren. En het is fijn dat als je een wedstrijd organiseert, je dat live kunt zien op grote schermen in het centrum. Voor VIPS en toeschouwers is dat een enorme meerwaarde. Wijzelf zijn eigenaar van de beelden, die rechten hebben wij. We willen graag op televisie, omdat ik denk dat we het mooiste stukje Nederland hebben. Prachtige hooilanden, de Utrechtse Heuvelrug, de Rijndijk, de Grebbeberg en Veenendaal zelf als grotere plaats. Dat levert zulke mooie beelden op en ik denk dat het voor de NOS heel leuk is om zich daarbij aan te sluiten.”