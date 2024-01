woensdag 31 januari 2024 om 09:06

Veenendaal-Veenendaal stapt uit Lotto Cycling Cup: “We zetten nu een volgende stap”

Veenendaal-Veenendaal maakte de afgelopen twee seizoenen deel uit van de Lotto Cycling Cup, maar de Nederlandse wielerwedstrijd zal vanaf dit jaar weer zijn eigen koers varen. De organisatie heeft in goed overleg besloten om uit de Cycling Cup te stappen, om zo ‘een volgende stap mogelijk te maken.’

“De afgelopen twee jaar hebben we in samenwerking met de Belgische Cycling Cup de koers naar een hoger niveau gebracht”, is voorzitter André Homma dankbaar voor de samenwerking. “Met live-uitzending op TV en uitzendingen in meer dan tien landen werd de wielerronde internationaal goed bekeken. We kijken terug op een mooie samenwerking, maar zetten nu een volgende stap.”

De koerswijziging biedt volgens de organisatie van Veenendaal-Veenendaal volop kansen: “Als organisatie hebben we nu weer de volledige regie en zijn daarmee commercieel gezien aantrekkelijker voor partners en sponsoren. Bovendien hebben we nu de kans om ook onze vrouwenkoers in beeld te brengen”, schetst Homma in een persbericht.

De allereerste editie van Veenendaal-Veenendaal vond plaats op woensdag 28 augustus 1985. De overwinning ging naar de 38-jarige Joop Zoetemelk, die de zondag na Veenendaal-Veenendaal wereldkampioen op de weg werd in het Italiaanse Giavera di Montello. Na Zoetemelk kwamen er meer grote namen bij op de erelijst met onder meer Jean-Paul van Poppel, Andrei Tchmil, Jeroen Blijlevens en Tom Boonen.

Drie renners wisten Veenendaal-Veenendaal twee keer te winnen: de Fries Wiebren Veenstra (1990 en 1991), Steven de Jongh (2000 en 2001) en Theo Bos (2011 en 2012), maar de absolute recordhouder is toch echt Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter kwam in 2015, 2016, 2018, 2022 en 2023 als eerste over de streep en staat nu dus al op vijf overwinningen in Veenendaal.

Dit jaar staat Veenendaal-Veenendaal voor mannen geprogrammeerd voor zaterdag 18 mei. Een dag eerder, op 17 mei, zijn de vrouwen al aan de beurt.