Veel lof voor Vingegaard, maar L’Equipe komt ook met ander geluid

In de binnen- en buitenlandse media werd er vol lof gesproken over de fenomenale tijdritprestatie van Jonas Vingegaard, maar L’Équipe komt ook met ander geluid. Volgens de Franse sportkrant wekt de prestatie van de Deen niet alleen bewondering, maar ook achterdocht, gezien het verleden van de wielersport.

Voor de enige tijdrit in de Tour de France werden er geen al te grote verschillen verwacht tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, maar de Deen bleek na een ‘buitenaardse’ tijdrit 1:38 sneller dan de Sloveen. Wout van Aert, toch ook een absolute topper in het tijdrijden, kreeg een tijdsverlies van bijna drie minuten aangesmeerd. De buitenlandse pers haalde dan ook de loftrompet boven voor de Deense kopman van Jumbo-Visma.

De Franse sportkrant L’Équipe is ook onder de indruk van de man in het geel. “Van een andere planeet”, is de kop. “Jonas Vingegaard haalde zijn brandblusser boven en doofde de brandstapel die al sinds het begin van deze Tour de France laaide. Een beklijvend, vurig duel vol spanning met een niveauverschil dat nauwelijks waarneembaar was.”

Maar: “Zijn prestatie wakkerde ook een ander vuur aan, dat van achterdocht. De eeuwige minnares van de wielersport, die flirt met elke uitzonderlijke prestatie. Legitieme vragen, die smeulen in de as van het verleden. Erop antwoorden is een van de verantwoordelijkheden die horen bij de gele trui”, is de Franse krant van mening.

