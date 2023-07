Buitenlandse pers lyrisch over tijdritprestatie Vingegaard: “Hij reed naar de maan”

Een buitenaardse prestatie: zo kunnen we de tijdrit van Jonas Vingegaard tussen Passy en Combloux wel omschrijven. De Deen bleek een klasse apart op het lastige (klim)parcours en was aan de streep meer dan anderhalve(!) minuut sneller dan zijn grote concurrent Tadej Pogacar. Dat is ook de buitenlandse media niet ontgaan.

Vijf seconden, tien seconden, misschien een halve minuut? Voor de enige tijdrit in de Tour de France werden er geen al te grote verschillen verwacht tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, maar de Deen bleek na een ‘buitenaardse’ tijdrit 1:38 sneller dan de Sloveen. Wout van Aert, toch ook een absolute topper in het tijdrijden, kreeg een tijdsverlies van bijna drie minuten aangesmeerd.

De buitenlandse pers haalde dan ook de loftrompet boven voor de Deense kopman van Jumbo-Visma. “Jonas Vingegaard naar de maan”, kopt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. “De koning van 2022 domineerde in de 22,4 kilometer lange tijdrit. Vingegaard en Pogacar kozen voor een verschillende tactiek. Vingegaard bleef op zijn tijdritfiets, terwijl Pogacar wisselde. Al vanaf het eerste tussenpunt bleek de dag Vingegaard toe te lachen.”

Ook de gevestigde Spaanse sportkranten waren onder de indruk van de tijdritprestatie van Vingegaard. “Het was een grootse prestatie, waarbij Pogacar verpulverd werd. Er was niets tegen te beginnen”, concludeert Marca. “Een onverwacht, stratosferisch voordeel. Pogacar moet inmiddels wel suf geslagen zijn, hij is met zijn eigen gif ingepakt”, doelt AS dan weer op de mokerslag die Pogacar in de Tour van 2020 wist uit te delen aan Jumbo-Visma en Primoz Roglic.

Rasmussen: “Kan niemand bedenken die zo superieur was in een tijdrit”

Een landgenoot van Vingegaard, Michael Rasmussen, doet er nog een schepje bovenop in zijn column voor de Deense tabloid Ekstrabladet. “Zouden die tijden echt kloppen, vroeg ik me af. Er moest wel iets mis zijn met de tijd. Maar nee het was echt zo. Pogacar haalt met Carlos Rodríguez bijna de nummer drie in, om enkele seconden later bijna zelf ingehaald te worden door Vingegaard”, stelt de oud-renner.

“Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een tijdrit heb gezien waarin de eerste van het klassement 4,5 seconden per kilometer wegrijdt van de nummer twee. Dat zijn lichtjaren verschil, in een wereld die wordt beslist door marges. Ik kan gewoon niemand bedenken die zo superieur was in een tijdrit. Niet Miguel Indurain, niet Lance Armstrong. Ik gok niemand.”

