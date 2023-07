Gele straaljager Jonas Vingegaard schrijft met unieke tijdrit Tour-geschiedenis

Vergeet ‘Monsieur Chrono’ Jacques Anquetil. De ontknoping van Jan Janssen tegen de klok. De spectaculaire tijdrit van Greg LeMond naar de Champs Elysées. De vernietigende uithaal tegen de chronometers van Miguel Indurain in Luxemburg. Zelfs de ongekende uitkomst tegen de klok van Tadej Pogacar op La Planche des Belles Filles valt in het niet. Wat Jonas Vingegaard op de flanken van de Mont-Blanc heeft laten zien kan wellicht de boeken in als de beste tijdrit in de geschiedenis van de Tour de France.

Het was geen klap, zelfs een mokerslag is een te klein woord. Dit was een vernietigende uithaal op 22,4 kilometer. Vijftien dagen lang was de strijd tussen Jonas Vingegaard en zijn directe opponent Tadej Pogacar een spel om seconden. Ze streden om iedere meter en hielden elkaar bijna continu in het zicht.

Ook bij Jumbo-Visma hielden ze er altijd rekening mee dat deze Tour misschien wel eens beslist ging worden met een handjevol tellen. In sommige ritten was hun tactiek zelfs afgestemd om ervoor te zorgen dat Pogacar die dag geen bonificatieseconden kon winnen.

Met liefst 1’38 voorsprong gaf Vingegaard in de individuele beproeving naar het idyllische bergdorp Combloux fietsles aan Pogacar. Maar ook aan de rest van het peloton. Ploegmaat Wout van Aert heeft dezelfde fiets, kende een gelijke voorbereiding, had ook de aerodynamicalessen van professor Bert Blocken en had zelfs nog het voordeel van betere aerodynamische kleding omdat hij in het eigen ontwikkelde tijdritpak van Jumbo-Visma kon rijden, terwijl Vingegaard in het geel van de Tour moest rijden.

Toch moest Van Aert 2’51 inleveren. Natuurlijk sleept de Belg zo’n 18 kilogram meer omhoog, maar in het verleden kon hij op dit soort parcoursen toch altijd heel goed uit de voeten. “Ik ben dus de eerste van de normale mensen”, keek Van Aert naar het verschil waarmee niet alleen Vingegaard, maar ook Pogacar hem voorbleven.

Orkaan, straaljager, wervelwind, buitenaards; het waren lofuitingen in de internationale media waarmee Vingegaard zijn prestatie werd geloofd. Zelf had de Deen geen verklaring waarom hij de concurrentie zo had kunnen vernederen op het parcours in de Haute Savoie.

Vingegaard: “Ik keek onderweg naar mijn powermeter en dacht dat die niet goed functioneerde. Ik trapte wattages waarvan ik nooit had verwacht dat ik die zou realiseren. Op de vlakke delen tussen de klimmen hield ik wat in en rekende ik op zo’n 360 watt. Ik haalde op dat stuk 380 watt terwijl ik richting de laatste klim nog een extra versnelling kon inzetten. Ik had een ongekend goede dag. Mijn beste dag ooit op de fiets. Ik ben hier heel trots op.”

Zijn raceplan in de tijdrit was als volgt: de eerste klim hard op rijden, maar nog niet vol gas. In de afdaling herstellen en vervolgens op het vlakke een beetje inhouden. Tot slot alles geven wat er nog in zit op de laatste klim. “Ik denk dat ik dit plan vandaag perfect heb gevolgd.”

Het werd de revanche voor Jumbo-Visma op de weergaloze tijdrit van Tadej Pogacar op La Planche des Belles Filles in 2020. Maar die prestatie op de beruchte en steile Vogezencol kan niet eens in de schaduw staan van de uithaal van ‘Vinge’ naar Combloux.

Drie jaar geleden naar La Planche des Belles Filles was het een tijdrittraject van 36,2 kilometer, terwijl de afstand nu beperkt bleef tot 22,4 kilometer. Pogacar boekte destijds een verschil van 1’21 op Dumoulin en Porte, 1’31 op Van Aert, 1’51 op Roglic en 1’59 op Cavagna. De laatste, de Fransman van Soudal – Quick Step, zat in Combloux lange tijd in de hotseat, maar moest uiteindelijk 3’06 toegeven op Vingegaard.

Op La Planche des Belles Filles was destijds het ongeloof bij Jumbo-Visma over de prestatie van Tadej Pogacar groot. Primoz Roglic zei na die tijdrit waar hij de Tourzege uit handen gaf: “Ik kan het niet geloven. Wat Tadej doet, is wielrennen op een heel ander niveau. Ik kan dat niet begrijpen. Als je zo hard kunt rijden, dan win je elke etappe op een been. Hoe hebben ze dit in godsnaam voor elkaar gekregen.”

Dat is de vraag die de concurrentie zich nu afvraagt na de superprestatie van Vingegaard. “Dit is misschien wel de beste tijdrit die ooit in het wielrennen is gereden”, concludeerde Tom Dumoulin ditmaal. “Wat Vingegaard heeft gedaan is nog nooit gebeurd. Hij heeft waanzinnig goed gereden.”

Binnen Jumbo-Visma geloven ze dat het sloperswerk waar ze vanaf de eerste dag in de Tour mee bezig zijn, zijn vruchten begint af te werpen. Hebben ze Pogacar eindelijk zo ver gekregen dat hij op breken staat? Dan moet de Sloveen ook voor de rit over de 2304 meter hoge en extreem steile Col de la Loze vrezen.

Al geeft het tijdsverschil waarmee Pogacar in deze tijdrit andere renners voorbleef aan dat hij bij lange na nog niet aan het einde van zijn Latijn zit. De kopman van UAE Emirates pakte nog 1’13 op Van Aert en bijvoorbeeld 1’34 op Adam Yates. In het klassement staat laatstgenoemde nu derde met een achterstand die inmiddels al is opgelopen naar 8’52.

Het bewijst hoeveel Vingegaard en Pogacar boven de rest uitsteken. Al kunnen we na deze tijdrit vooral zeggen dat Vingegaard opnieuw een klasse apart is. Wat hij op deze dinsdag 18 juli 2023 heeft gerealiseerd is echt een unieke prestatie.