zaterdag 20 januari 2024 om 15:57

Michael Vanthourenhout klopt Gianni Vermeersch en Tim Merlier in Zonnebeke

Michael Vanthourenhout heeft zaterdag de overwinning gegrepen in de Exact Cross van Zonnebeke. In de Kasteelcross won de Europees kampioen na een driestrijd met Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) en Tim Merlier (Soudal Quick-Step), die hij in de laatste twee rondes besliste in zijn voordeel.

De topstart was voor Yordi Corsus, maar Lander Loockx nam in het veld de koppositie over. Europees kampioen Michael Vanthourenhout zat in hun zog mee en koos ervoor om al snel het initiatief te nemen. Hij was de enige van de topcrossers die ervoor koos om Zonnebeke te combineren met de Wereldbeker Benidorm van zondag, en daardoor ook de duidelijke topfavoriet.

Dat betekende niet dat er geen bekende namen aan de start stonden, want Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Vincent Baestaens en Tom Meeusen waren ook van de partij. Vermeersch nam in de eerste ronde de kop over en zorgde voor verschillen in de kopgroep. Alleen Vanthourenhout, Merlier, Loockx en Corsus konden hem volgen.

Drietal blijft over aan kop

In de zesde ronde (van de tien) bleven er na een valpartij van Loockx nog drie man over aan kop, terwijl de verrassende Kay De Bruyckere door een crash ook zijn plekje vooraan kwijtraakte. De strijd om de overwinning ging dus tussen Vanthourenhout, Merlier en Vermeersch.

Het was de Europese kampioen die in de voorlaatste ronde een serieuze demarrage plaatste en zo Vermeersch en Merlier op achterstand reed. Het bleek de beslissende move, want de wegrenners van parttime-wegrenners van Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step hadden geen antwoord op die versnelling van Vanthourenhout. Voor de winnaar van Zonnebeke wacht zondagochtend een vlucht naar Spanje, waar hij dan een paar uur later de Wereldbeker gaat rijden.

Exact Cross Zonnebeke 2024

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout in 56m31s

2. Gianni Vermeersch op 24s

3. Tim Merlier op 48s

4. Lander Loockx op 1m06s

5. Tom Meeusen op 1m30s

6. Yordi Corsus op 1m41s

7. Arno Van den Broeck op 2m54s

8. Silas Kuschla op 2m55s

9. Ingmar Uytdewilligen op 2m56s

10. Robbe Marchand op 2m57s