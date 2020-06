Vanmarcke en Keukeleire hervatten als eerste Belgische WorldTour-renners de competitie

Vanaf morgen – woensdag 1 juli – worden in België opnieuw wielerwedstrijden georganiseerd na de verplichte coronabreak. Maar het is wachten tot zaterdag vooraleer de eerste profs in actie komen. Onder meer Belgisch kampioen Tim Merlier, Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire bijten de spits af.

Zodra in België de maatregelen in de bestrijding van Covid-19 werden versoepeld, startte de opgerichte interfederale coördinatiecel in samenwerking met Belgian Cycling en Cycling Vlaanderen met de uitwerking van een resem ‘oefenwedstrijden’ voor de maand juli. Vooral met als doel de jeugd opnieuw wat perspectief te geven, maar ook de profs krijgen deze maand uitzonderlijk startrecht. Tenminste, wie daar zin in heeft.

Zaterdag 4 juli spelden de eerste Belgische profs opnieuw een rugnummer op. Ze verdelen zich over twee wedstrijden: eentje in het Oost-Vlaamse Wortegem (georganiseerd door de moeder van Belgisch kampioen Tim Merlier) en eentje in het West-Vlaamse Bellegem, deelgemeente van Kortrijk. In Wortegem staan naast de vele elites zonder contract en beloften acht profs aan de start, met Sep Vanmarcke en uiteraard Tim Merlier zelf. In Bellegem is Jens Keukeleire de blikvanger.

Profs in Wortegem: Tim Merlier – Jens Adams – Julien Van Den Brande – Thomas Joseph – Arjen Livyns – Jonas Rickaert – Franklin Six – Sep Vanmarcke.

Profs in Bellegem: Kenny Molly – Kevyn Ista – Julien Mortier – Baptiste Planckaert – Jonas Castrique – Maxime Vantomme – Jens Keukeleire.

Zondag staat de GP Vermarc in Rotselaar op de agenda, een kermiskoers met een tachtig tot negentig profs, verdeeld over teams van acht renners. Alle Belgische UCI-teams zijn vertegenwoordigd. Nog zondag staat een oefenkoers in Outrijve (deelgemeente van het West-Vlaamse Avelgem) op het menu. Daar staat onder meer het EF-duo Keukeleire-Vanmarcke aan de start.

Profs in Outrijve: Joseph Thomas – Kevyn Ista – Jonas Rickaert – Arjen Livyns – Kenny Molly – Jonas Castrique – Maxime Vantomme – Sep Vanmarcke – Jens Keukeleire.