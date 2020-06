Belgisch kampioen laat zijn moeder een wielerwedstrijd organiseren dinsdag 23 juni 2020 om 09:16

Tim Merlier kon de voorbije vier maanden zijn tricolore alleen op training showen. Maar met de nieuwe Belgische juli-oefenkoersen, zag hij zijn kans schoon. Merlier vroeg zijn moeder een wedstrijd voor hem te organiseren. Gisteravond waren al 160 van de 175 beschikbare plekjes ingevuld.

Een contractverlenging en -verbetering. En het vooruitzicht op een jaar lang publiciteit in de driekleur. Dat was de mooie beloning die Merlier te wachten stond na zijn sprintzege aan de Gentse Blaarsmeersen, een jaar geleden. Dat openbreken van het contract kwam er, dat jaar publiciteit viel in het water. Merlier komt in 2020 voorlopig aan zes koersdagen.

“Vandaar de vraag aan mijn moeder: ‘Waarom geef jij niet een keer een koers?’ Toen het zeker was dat ik zelf zou kunnen meedoen, is ze in gang geschoten”, vertelt de regerende kampioen aan Het Laatste Nieuws. Goed om weten: Merliers moeder runt een café (’t Pleintje) in het centrum van Wortegem, randje Vlaamse Ardennen. Ze zocht zelf het sponsorgeld bijeen en voor de praktische organisatie vond ze hulp bij mannen die jaarlijks jongerenkoersen organiseren in de gemeente.

Ploegmaats

Op zaterdag 4 juli (daags voor de eerste profkoers in Rotselaar) is het zover. Wellicht denderen dan 175 renners, zowel profs, elites zonder contract, beloften en zelfs masters door de straten van Wortegem, voor 120 kilometer in rondjes van 6,6 kilometer, inclusief 1000 hoogtemeters. 175 is het maximum aantal deelnemers. Maar na een dag inschrijven waren er al 160 van de 175 plekjes ingevuld. Merlier doet uiteraard mee, wellicht ook zijn ploegmaats Jonas Rickaert en Otto Vergaerde. Ook Sep Vanmarcke – die in de buurt woont – zou graag meedoen. Al is er uiteraard maar één favoriet. “Ik weet het”, lacht Merlier. “Maar het is me als jeugdrenner nooit gelukt voor eigen volk te winnen.”

Merlier heeft niets te maken m de organisatie, maar gaf wel zijn advies over het parcours. “Zelfs dat bezorgt me al stress. Ik wil niet dat er gevallen wordt. En de finish kan niet aan het café van mijn moeder, vind ik. Door de coronamaatregelen zijn aan de finish maar 200 mensen toegelaten. Ik voel me mee verantwoordelijk: ik zou niet willen dat we het nieuws halen door een overtreding, of dat er mensen besmet geraken door de koers van mijn moeder. Zelf heb ik nog altijd wat schrik: corona kan overslaan op het hart.”