Enorme stormloop voor eerste Belgische profkoers (5 juli) in Rotselaar woensdag 24 juni 2020 om 12:08

Alle Belgische UCI-teams staan volgende week zondag aan de start van de allereerste Belgische profkoers na de coronacrisis. Zowel de WorldTour-, Pro- als continentale teams, inclusief de veldrijders, zakken af naar Rotselaar. Goed voor zo’n 90 profs. In totaal hebben zich 400 renners gemeld, terwijl er ‘slechts’ 175 van start mogen.

Conclusie na een belrondje: elk Belgisch mannenteam met een UCI-licentie zal op zondag 5 augustus aan de start van de in extremis georganiseerde profkoers in Rotselaar staan. Eerder wisten we al dat Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en Alpecin-Fenix zeker zouden starten, met dank aan hun connecties met Marc Verbeeck, CEO bij het organiserende Vermarc Sport.

Maar ondertussen bevestigden ook Circus-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Tarteletto-Isorex en de crossteams Telenet-Baloise en Pauwels Sauzen-Bingoal hun deelname. Alle teams mogen selecties van acht renners afvaardigen. Los daarvan hebben ook een aantal profs uit niet-Belgische teams zich al aangemeld, waaronder Victor Campenaerts. Goed voor een 90-tal profs.

In totaal hebben zich intussen maar liefst 400 renners kandidaat gesteld, terwijl er maximaal 175 deelnemers effectief ook aan de start mogen verschijnen. “Veel te veel dus, maar wij geven nu voorrang aan de teams die ook met onze kledij van Vermarc Sport rijden”, zegt Marc Verbeeck aan Het Nieuwsblad. De kans bestaat trouwens dat de wedstrijd live wordt uitgezonden. Eddy Merckx geeft het startschot.