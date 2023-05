Van Vleuten over fatale plaspauze SD Worx: “Hadden misschien beter gecoacht moeten worden”

Annemiek van Vleuten schreef zondag La Vuelta Femenina op haar naam, maar werd in de slotrit naar Lagos de Covadonga tot het uiterste gedreven door Demi Vollering. Had de wereldkampioene verwacht dat het zo moeilijk zou worden? “Nee, want ik voelde me gisteren (zaterdag, red.) supergoed”, zei Van Vleuten zondag in de podcast In het Wiel.

“Maar ik merkte vandaag dat ik zaterdag wel echt een jasje had uitgedaan met mijn solo om zoveel mogelijk seconden te pakken”, vervolgde de 40-jarige renster van Movistar. “Ik had zondag niet meer de benen van zaterdag. Op de laatste klim voelde ik: ik ben toch niet helemaal hersteld. (…) Op een gegeven moment ging ik teveel in het rood, dus toen heb ik me ook wel bewust laten lossen. Ik wilde niet helemaal boven mijn theewater komen. Maar ze reden nog best wel een stukje bij me weg, dus dan krijg je het wel even benauwd.”

Uiteindelijk hield Van Vleuten negen seconden over op Demi Vollering. Laatstgenoemde reed zaterdag nog in de rode leiderstrui, maar verloor toen meer dan een minuut nadat ze zich liet verrassen tijdens een plaspauze. Movistar gaf net op dat moment gas, naar eigen zeggen omdat ze al van plan waren om gebruik te maken van de waaierkansen. “Er was de hele week al veel wind, dus we waren daar de hele week al attent op”, kijkt van Vleuten nu nogmaals terug op dat moment.

“Jürgen Roelandts (ploegleider bij Movistar, red.) reed met de auto vooruit en informeerde onze ploegleider dat er een open stuk kwam. Daar zou een andere ploeg het op de kant kunnen trekken of konden wij dat zelf doen. Onze ploegleider besloot dat we het daar op de kant moesten trekken, we konden het altijd proberen. Net voordat we wilden gaan rijden, stopten de meiden van SD Worx, maar de ploegleider zei: ‘We blijven bij ons plan, we gaan gewoon rijden.'”

“Het plan was dus niet gemaakt nadat zij stopten, ook al kan ik me voorstellen dat dat bij hen zo overkwam. Ik denk ook gewoon dat het niet zo’n handig moment was, er waren ook geen andere meiden die een stop maakten. Andere rensters in het peloton vonden het ook een heel vreemd moment, want er waren wel meer ploegen op de hoogte dat het daar op de kant zou gaan. Misschien hadden ze bij SD Worx beter gecoacht moeten worden vanuit de auto.”

Geen wraakactie

In de Tour de France Femmes van 2022 reed SD Worx door nadat Van Vleuten – in het geel – lekreed. Had dat nog wat te maken met het besluit om door te rijden? “Nee, want dat was een heel andere situatie. Zij grepen dat moment aan om te gaan rijden. In dit geval had ons plan niks te maken met het feit dat zij gingen stoppen. Als mijn ploegleider had gezegd ‘Oké, we gaan het nu op de kant gooien’ naar aanleiding van hun stoppen, was ik daar nooit mee akkoord gegaan. Dat is niet mijn manier van koersen, dat zou ik geen vet idee hebben gevonden. Maar in dit geval, tsja, je moet gewoon scherp zijn.”

Vollering liet na de rit van zaterdag weten te twijfelen aan de uitleg van Van Vleuten. “Dat is misschien haar visie”, reageert Van Vleuten nu. “Daar kan ik weinig aan veranderen, dat is dan haar probleem. De meeste meiden, ook van andere ploegen, kwamen vanochtend naar me toe om te zeggen dat we supergoed hadden gereden. Dus ja, ik heb niet van andere meiden gehoord dat we iets heel raars hebben gedaan. Iedereen zei dat ze niet snapten waarom ze (de rensters van SD Worx, red.) daar gingen stoppen. Wat dat betreft voelde ik me wel gesteund door mijn collega’s in het peloton.”

