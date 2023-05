Annemiek van Vleuten wint Vuelta voor derde keer: “Bleef vechten tot het einde”

Annemiek van Vleuten trok zondag de eindzege in La Vuelta Femenina over de streep, maar dat ging met de grootste moeite. Op Lagos de Covadonga moest de kopvrouw van Movistar haar grootste concurrente Demi Vollering laten gaan, maar ze beperkte de schade en won uiteindelijk met negen seconden voorsprong. “Ik ben super blij en heel erg moe”, zei ze na afloop.

De apotheose van de Vuelta voor vrouwen vond plaats op de steile Lagos de Covadonga. SD Worx maakte de koers hard, waarna Vollering op de steilste stroken wegreed van Van Vleuten. De wereldkampioene kraakte en verloor Vollering en Gaia Realini uit het zicht. “Maar ik bleef vechten tot het einde. Ik had ook niet mijn beste dag, misschien voelde ik de inspanningen van gisteren nog”, aldus Van Vleuten.

“Maar ik heb niet opgegeven. Uiteindelijk was het heel close”, ging ze verder. Het verschil met Vollering was uiteindelijk negen seconden, in het voordeel van Van Vleuten. Negen seconden die ze vooral zaterdag pakte in een bergrit waarin ze met haar ploeg profiteerde van een slecht plasmoment van Vollering, waar al veel over gezegd en geschreven is.

Na 2021 en 2022 heeft ze de Vuelta nu ook in 2023 gewonnen. Drie op een rij, dus. “De ploeg was geweldig vandaag, dit is echt een zege voor de ploeg”, bedankt ze haar Spaanse werkgever.

