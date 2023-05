Demi Vollering: “Als gisteren anders was gelopen, had ik klassement Vuelta ook gewonnen”

Negen seconden scheidden Demi Vollering van de eindzege in La Vuelta Femenina. Nadat ze zaterdag door een veelbesproken plaspauze meer dan een minuut verloor op Annemiek van Vleuten, sloeg de kopvrouw van SD Worx op Lagos de Covadonga terug. Ze won de rit, maar het was niet genoeg om Van Vleuten uit het rood te rijden. “Ik ben heel blij dat ik hier kon winnen”, vertelde ze.

“De ploeg heeft er heel hard voor gevochten, want we moesten iets goedmaken na gisteren”, aldus Vollering, verwijzend naar de plaspauze die veel consternatie opleverde omdat Movistar precies op dat moment een waaier trok en aanviel. Daarom was ze getergd om na de vijfde etappe ook de zevende rit te winnen.

“Twee ritzeges met de ploeg is heel mooi. De strijd om het klassement was heel close, maar als het gisteren anders was gelopen, hadden we die ook gewonnen”, is ze zeker. “Het is jammer dat ik gisteren niet kon strijden tegen de besten. Maar vandaag heb ik laten zien wat we waard zijn en ik ben heel blij met de strijd die we vandaag geleverd hebben.”

