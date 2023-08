donderdag 24 augustus 2023 om 19:23

Van rivaliteit (nog) geen sprake bij Roglic en Vingegaard: “Doen dit niet voor het eerst”

Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zijn dé twee topfavorieten voor de aanstaande Ronde van Spanje. Dat de de Sloveen en de Deen voor dezelfde ploeg uitkomen, lijkt hen op voorhand niet zoveel uit te maken. “We willen hier gewoon winnen met onze ploeg. Dat kan ook met Sepp Kuss”, aldus de coureurs op de persconferentie voor La Gran Salida.

“We proberen dit ook niet voor het eerst”, gaat Vingegaard verder. In de Tour de France van 2022 deelden Vingegaard en Roglic namelijk ook het gezamenlijke kopmanschap bij Jumbo-Visma. Vingegaard zou uiteindelijk de Tour winnen met hulp van Roglic, die al vroeg in de etappekoers ten val kwam en daarna een dienende rol op zich nam.

“Dus het is al een keer goed gelukt. We werken echt supergoed samen. Hoe dat deze Vuelta gaat zijn, dat gaan we wel zien. We zullen elkaar helpen, want we koersen niet tegen elkaar”, aldus Vingegaard. Roglic: “Wie de echte kopman wordt, dat hoeven we nu ook nog niet te bepalen.”

Beide coureurs stippen Remco Evenepoel aan als de grote concurrent. “Hoe ik hem kan kloppen?”, vraagt Vingegaard zich af. “Dat weet ik niet, aangezien ik nog niet veel tegen hem heb gekoerst We zullen toch een manier moeten vinden. Hij is een van de beste renners ter wereld en hij wordt alleen nog maar beter.”

“Makkelijk zal het niet worden”, eindigt Roglic. “Iedereen is er klaar voor, niet alleen Remco.”