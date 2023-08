donderdag 24 augustus 2023 om 16:09

‘Remco Evenepoel kan maar op één manier van Jumbo-Visma en UAE Emirates winnen’

De Vuelta a España 2023 staat voor de deur en dat belooft uit te draaien op een waanzinnig schouwspel. Behalve Tadej Pogačar zijn vrijwel alle toppers uit het klassementswerk aanwezig in Spanje. Wat de verhoudingen zijn? Luister snel naar de WielerFlits Podcast!

Youri is terug van vakantie en bespreekt met Maxim en Nick alle favorieten voor de eindzege. Onze mannen komen tot de conclusie dat er eigenlijk maar vijf renners zijn die in aanmerking komen voor de eindzege, waarbij Jonas Vingegaard en Primož Roglič in blok de strijd aangaan met Remco Evenepoel. De derde hond is UAE Emirates, met kopmannen João Almeida en Juan Ayuso.

Ons drietal is het erover eens dat er buiten die vijf maar weinig kanshebbers zijn. Youri wil alleen nog Enric Mas toevoegen, die in de laatste vijf jaar drie keer tweede werd. Daarnaast is het opvallend hoe weinig sprinters er eigenlijk zijn. Wat voor kansen biedt dat aan Nederlander Marijn van den Berg en Belg Gerben Thijssen? Dat en meer hoor je in de WielerFlits Podcast!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

