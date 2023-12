maandag 18 december 2023 om 19:02

Van Pogacar tot Van der Poel: waar koersen de toppers in 2024?

Overzicht De veldrijders zetten zich al schrap voor de drukke kerst- en eindejaarsperiode, maar de aandacht van de wielerfan gaat ook al steeds meer uit naar het komende wegseizoen. Dit is wat we al weten over het programma van de belangrijkste toppers op de weg.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

We beginnen dit overzicht bij Mathieu van der Poel, die afgelopen zaterdag op een indrukwekkende manier zijn rentree maakte in het veld. De regerende wereldkampioen in het veld en op de weg zal de komende weken vooral bezig zijn met de cross, maar hoe ziet zijn wegprogramma voor 2024 er precies uit? Die is zeker nog niet in steen gebeiteld, al lichtte hij onlangs wel een tipje van de sluier op.

“Mijn voorjaarsprogramma zal grotendeels hetzelfde zijn vanaf Milaan-San Remo, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als grootste doelen. Gent-Wevelgem zal ik er ook nog wel bijnemen. De vraag is of ik nadien ook nog Luik-Bastenaken-Luik doe. Die optie is er, maar het is geen zekerheid.” Het is nog niet bekend in welke wedstrijd hij zijn wegcampagne zal aftrappen.

De zomer van 2024 is voor Mathieu van der Poel een lastige puzzel om te leggen, met de Tour de France en aansluitend de wegwedstrijd én het mountainbiken op de Olympische Spelen in Parijs. De coureur van Alpecin-Deceuninck weet dat hij een keuze moet maken in zijn programma. “Er liggen op dit moment drie opties op tafel”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

De andere kopman van Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen, hoopt de lijn van het voorbije wielerseizoen door te trekken. De Belgische sprinter kroonde zich in 2023 met liefst negentien overwinningen namelijk tot zegekoning van het internationale peloton. Over zijn programma is nog niet veel bekend, maar Philipsen zal het waarschijnlijk niet over een andere boeg gooien.

We mogen de ‘Vlam van Ham’ ook in 2024 weer opschrijven voor voorjaarsklassiekers als Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. In de zomer trekt Philipsen weer naar de Tour de France, waar hij hoopt zijn groene trui met succes te verdedigen. Philipsen staat verder op de longlist voor de wegrit van de Olympische Spelen in Parijs, al zijn de plekken schaars en is de concurrentie stevig.

Wout van Aert (Visma | Lease a Bike)

Nu we toch in de Belgische hoek zitten: voor Wout van Aert wacht er ook weer een belangrijk wielerjaar vol met grote afspraken. De Belgische alleskunner is er veel aan gelegen om in 2024 een succesvolle voorjaarscampagne af te werken, en daar moet zelfs zijn oude jeugdliefde – de cross – deels voor wijken. De renner van Visma | Lease a Bike richt zich (uiteraard) weer op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van Aert lijkt echter wel te snoeien in zijn voorjaarsprogramma. De kans bestaat dat hij het Vlaamse Openingsweekend laat schieten en er gaan ook verhalen dat de Belg Milaan-San Remo zou overslaan en ook zou twijfelen over de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. In plaats daarvan zou hij na een seizoensstart in de Volta ao Algarve opdraven in Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen in aanloop naar ‘De Ronde’ en ‘Roubaix’.

Wat we al wel zeker weten, is dat Van Aert in 2024 voor het eerst aan de start zal verschijnen van de Giro d’Italia. Niet met klassementsambities, maar als rittenkaper. In aanloop naar de Olympische Spelen, waar Van Aert zowel mikt op de tijd- als de wegrit, skipt hij wellicht de Tour de France. Van Aert maakt na de Spelen ook nog een hoofddoel van het WK in het Zwitserse Zürich, en zal in aanloop daar naartoe wellicht de Vuelta betwisten.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

De derde vaandeldrager van het Belgische wielrennen, Remco Evenepoel, zal in 2024 voor het eerst kennismaken met de hectiek van de Tour de France. De kopman van Soudal Quick-Step zou zijn seizoen beginnen aan de Portugese kust met de Volta ao Algarve. In aanloop naar de Ronde van Frankrijk wil Evenepoel alvast ervaring opdoen op de Franse wielerwegen en hij zou dan ook opteren voor Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné.

Evenepoel zelf heeft het over een ‘seizoen met weinig wedstrijden’. “Volgend seizoen is gefixeerd op Luik-Bastenaken-Luik, de Tour en de Olympische Spelen in Parijs met daarachter nog het WK.” De wereldkampioen van Wollongong zinspeelde eerder nog op de dubbel Giro-Tour, maar heeft dit ambitieuze idee inmiddels laten varen.

Tadej Pogacar (UAE Emirates)

Het is nu ook definitief: Tadej Pogacar zal in 2024 aan de start verschijnen van de Giro d’Italia én de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg UAE Emirates maandag laten weten tijdens een persconferentie. Het is voor het eerst dat de renner van UAE Emirates twee rondes in één jaar zal betwisten. De Ronde van Italië eindigt volgend jaar op 26 mei. Pogacar heeft daarna een kleine vijf weken om zich klaar te stomen voor de Ronde van Frankrijk.

De plannen van Pogacar zorgen ervoor dat zijn voorjaar er anders uit ziet in vergelijking met afgelopen seizoen. Dit jaar won de Sloveen nog op indrukwekkende wijze de Ronde van Vlaanderen, maar hij zal in 2024 zijn titel niet verdedigen in de ‘Vlaamse Hoogmis’. Hij zal in het voorjaar wel aan de start verschijnen van Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik.

In de periode na de Tour richt de alleskunner zich met name op de Olympische Spelen in Parijs, het WK in Zürich en de Ronde van Lombardije.

Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike)

Zeg je Tadej Pogacar, dan kom je automatisch ook snel uit bij Jonas Vingegaard. De twee tenoren vochten de voorbije seizoenen zeer interessante duels uit in de Tour de France. Waar Pogacar volgend jaar kiest voor de dubbel Giro-Tour, richt Vingegaard zich ook in 2024 weer volledig op de Ronde van Frankrijk. Na zeges in 2022 en 2023 hoopt de Deen van Visma | Lease a Bike volgend jaar een gooi te doen naar een derde opeenvolgende Tourzege.

Over zijn programma in aanloop naar de Ronde van Frankrijk kunnen we voorlopig enkel speculeren. Afgelopen seizoen begon hij zijn wielercampagne in O Gran Camiño en reed hij verder Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland en het Critérium du Dauphiné.

Vingegaard liet eerder al wel weten dat hij oren heeft naar een deelname aan de Olympische Spelen, al is hij allerminst zeker van een selectie. Om die reden denkt Vingegaard eraan zijn pijlen te richten op het WK in Zürich.

Primoz Roglic (BORA-hansgrohe)

Het zal toch even wennen zijn: Primoz Roglic die zijn koersen zal afwerken in het tenue van BORA-hansgrohe. De ervaren Sloveen besloot na acht succesvolle seizoenen andere oorden op te zoeken, en kwam uit bij de Duitse formatie. Bij zijn nieuwe werkgever krijgt hij eindelijk weer alle ruimte om zich klaar te stomen voor de Tour de France, waar hij als absolute kopman aan de start zal verschijnen.

En verder? “Ik wil ongeveer dezelfde wedstrijden rijden als de voorbije jaren”, liet Roglic weten aan Het Nieuwsblad. De kans is dus groot dat hij in 2024 zal meedoen aan Parijs-Nice en/of de Ronde van het Baskenland. In aanloop naar de Tour verkiest hij de Ronde van Zwitserland boven het Critérium du Dauphiné. Na de Tour volgen er ook nog twee belangrijke wielerafspraken: de Olympische Spelen en het WK.

Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Het was al bekend dat Mads Pedersen in 2024 zowel de Tour de France als de Vuelta a España zal gaan rijden, maar de Deen gaf onlangs ook de rest van zijn programma met Lidl-Trek vrij. Pedersen opent zijn seizoen op de laatste dag van januari in de Ster van Bessèges. Daarna blijft hij nog even in Frankrijk voor de Tour de la Provence. In maart staat Pedersen eerst aan de start van Parijs-Nice en Milaan-San Remo, waarna hij afreist naar Vlaanderen.

Daar betwist hij achtereenvolgens de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Hij sluit zijn voorjaar af met Parijs-Roubaix. Vorig jaar reed Pedersen in mei de Giro d’Italia, maar die grote ronde slaat hij komend seizoen over. In plaats daarvan hervat hij de competitie pas weer in juni, met het Critérium du Dauphiné. Via de nationale kampioenschappen van Denemarken gaat hij vervolgens naar de Tour de France.

Tussen de Tour en de Vuelta a España, waar hij in 2022 nog drie etappes won, staan voorlopig geen koersen op de planning. Na de Ronde van Spanje start hij nog in twee Franse eendaagsen: Parijs-Bourges en Parijs-Tours. Het gaat hier om het programma van Pedersen met Lidl-Trek. Koersen met de nationale selectie, zoals de Olympische Spelen in Parijs en het WK in Zürich, zijn hier dus nog niet in opgenomen.

Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

De belangrijkste vraag als het gaat over Arnaud De Lie: werpt Lotto Dstny zijn goudhaantje in 2024 gelijk voor de sportieve leeuwen in de Tour de France? Of maakt de Waalse sprinter annex klassiekerrenner zijn groterondebuut in de Giro d’Italia of misschien zelfs wel de Vuelta a España? Het staat vast dat de 21-jarige renner in 2024 voor het eerst aan de start zal staan van een grote ronde en de voorkeur lijkt uit te gaan naar de Tour.

Wat al wel vastligt, is dat De Lie zich mag opmaken voor zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Verder lijken koersen als Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen een certitude. “Mijn belangrijkste doel wordt om een mooi Vlaams voorjaar te rijden”, keek hij eerder al vooruit. “Ik denk dan aan top-10, top-5 in de grote koersen. En waarom niet winnen in een Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem of Omloop Het Nieuwsblad?”

De Lie heeft ook nog plannen voor later in het seizoen. “De Olympische Spelen interesseren me wel. Het is een parcours dat mij moet liggen. Ik weet dat er maar vier plaatsjes zijn en de tickets dus duur. Maar ik heb al getoond dat ik ook een teamspeler kan zijn. Ik heb al verschillende kaarten op tafel gelegd, misschien kan ik straks een wildcard zijn?”