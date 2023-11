Niels Bastiaens • maandag 27 november 2023 om 17:00

Deze wegrenners staan op Belgische longlist voor Olympische Spelen: “Twee scenario’s mogelijk”

Interview Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout heeft zijn longlist voor de wegrit van de Olympische Spelen klaar. Bij de mannelijke profs zijn er twee renners zeker van hun plek, maar in totaal mogen zestien mannen zich klaar houden. Dat vertelt Vanthourenhout in gesprek met onder andere WielerFlits.

Gemakkelijke keuzes worden het niet voor de bondscoach, die amper vier renners mag belonen met een selectie. “Je moet je afvragen met welke visie je naar de Olympische Spelen wil gaan. Met amper vier renners in je definitieve selectie, is er heel weinig ruimte voor pionnen die anders de koers zouden controleren of openbreken.”

Twee scenario’s

Voor Vanthourenhout zijn er dan ook twee scenario’s mogelijk. Kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn – zonder ongelukken – sowieso zeker van hun plekje op de Spelen in zowel de weg- als tijdrit, maar wat met de andere twee plaatsen? “In mijn ogen is het simpel. Ofwel ga je met vier potentiële medaillekandidaten, allemaal in een beschermende rol. Ofwel zetten we twee luxeknechten bij Wout en Remco. Over hen stel ik mij geen vragen, omdat ze hun ambitie hebben uitgesproken, en ze hebben mij nog nooit teleurgesteld op een kampioenschap. Ze zijn altijd klaar.”

Ook snelle mannen als Arnaud De Lie en Jasper Philipsen, die in Parijs een uitdagend parcours met 2800 hoogtemeters vinden, moeten dus nog niet wanhopen. “Ze staan mee op onze longlist van de zestien renners. Ze kunnen potentieel voor medailles gaan, dus is het logisch dat ik met hen rekening houd.”

Voorbereiding aantonen

De definitieve beslissing stelt Vanthourenhout echter nog een tijdje uit. “De komende weken en maanden zal die longlist met zestien namen stelselmatig inkrimpen, ook na de gesprekken met die renners en hun ploegen. Wie mee wil, zal moeten kunnen aantonen dat ze zich optimaal gaan voorbereiden en paraat staan. Je kan niet eerst honderd koersdagen rijden, en dan nog naar de Spelen willen. Vanaf er renners afvallen, zal ik hen dat ook meteen laten weten.”

De Belgische longlist voor de Olympische Spelen van Parijs

Wout van Aert

Tiesj Benoot

Victor Campenaerts

Jasper De Buyst

Tim Declercq

Arnaud De Lie

Remco Evenepoel

Frederik Frison

Quinten Hermans

Yves Lampaert

Jasper Philipsen

Alec Segaert

Jasper Stuyven

Edward Theuns

Florian Vermeersch

Tim Wellens