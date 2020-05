Van der Poel over debuut in grote ronde: “Het liefst na de Olympische Spelen” zondag 17 mei 2020 om 14:05

Mathieu van der Poel staat ervoor open om volgend jaar zijn debuut in een grote ronde te maken, maar bij voorkeur niet voor de Olympische Spelen in Tokio. “Ik denk dat er een puzzel mogelijk is om de Spelen met een grote ronde te combineren, maar dan moet de ronde na de Spelen komen”, gaf Van der Poel onlangs aan in WielerFlits Update.

De hoop van Van der Poel en Alpecin-Fenix lijkt dus gevestigd op de Vuelta a España van 2021. De Tour de France zit erg dicht op de Spelen en de Giro d’Italia, in voorbereiding op Tokio, sluit de hoofdpersoon nu al uit. “Klassiekers overslaan is niet echt een optie voor mij”, is hij duidelijk. “Ik weet ook niet hoe ik op een grote ronde reageer en dat kan wel een risico zijn om dat vóór de Spelen te testen.”

‘Grote ronde was geen must, dan moet je achteraf niet niet komen klagen’

Op dit moment is Alpecin-Fenix een ProTeam, waardoor het afhankelijk is van wildcards om aan de WorldTour-wedstrijden deel te nemen. Voor Van der Poel is het niet noodzakelijk dat zijn ploeg een WorldTour-licentie aanvraagt. Met een dergelijke licentie is deelname aan grote rondes wel verzekerd.



“Voor mij hoeft het niet per se”, zegt Van der Poel. “Ik denk dat het nu uitvergroot wordt door deze uitzonderlijke maanden. In principe had niemand ernaar gevraagd omdat het dit jaar niet op de planning stond, maar nu door corona had het heel leuk kunnen zijn. Maar we grijpen ernaast. Dat is een van de risico’s als je geen WorldTour bent. Dat wil niet zeggen dat we volgend jaar ook niet de Tour de France gaan rijden, want er zijn nog wildcards.”

Vaak heeft de veldrijder, wegwielrenner en mountainbiker zelf de touwtjes in handen, maar met betrekking tot wildcards voor grote rondes heeft hij dat niet. “Ik pas mezelf wel snel aan. Ik heb tegen de ploeg gezegd dat het geen must was. Dan moet je achteraf niet komen klagen dat je niet aan een grote ronde mag meedoen. Dat kan een gevolg zijn. Normaal had ik mij nu gefocust op de Olympische Spelen en had ik geen tijd om een grote ronde te doen. Het is jammer, maar een van de risico’s.”

Klaar voor stap naar hoogste niveau?

Volgens Van der Poel is Alpecin-Fenix wel klaar om de stap naar de WorldTour te maken. “Zeker het management en de organisatie kunnen dat aan. Qua renners moet je wel sterker worden om draagvlak te hebben in drie grote rondes. Ik denk dat we nog meer afmakers nodig hebben, die echt een rit kunnen winnen en ik denk dat je ook naar iemand moet gaan die een beetje een klassement kan rijden. Ik denk dat de aandacht gesplitst zou worden als er nog een gelijke kopman komt. We gaan dan niet hetzelfde programma rijden.”

