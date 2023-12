zondag 31 december 2023 om 09:00

Van der Poel, Kopecky, Jumbo-Visma en de Ronde van Vlaanderen: de winnaars van de Eindejaarlijstjes 2023

WielerFlits blikte in de maand december terug op het wielerjaar 2023. Via die terugblikken keken we op een alternatieve wijze terug op het voorbije seizoen met daarbij een poll. Onze zeer gewaardeerde lezers van WielerFlits.nl en WielerFlits.be hebben massaal gestemd en nu zetten we de winnaars van alle stemmingen op een rij. Dit zijn de winnaars van de Eindejaarslijstjes!

Hét wielermoment van 2023: de val en WK-zegetocht van Mathieu van der Poel (59,9%)

Een ding staat buiten kijf, 2023 is het wielerjaar van Mathieu van der Poel. De Nederlander kende een seizoen om nooit te vergeten, met winst in Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en wereldtitels in het veld en op de weg. Zijn WK-triomf in het Schotse Glasgow is in meerdere opzichten bijzonder. Voor het eerst sinds 1985 (Joop Zoetemelk, natuurlijk) wist een Nederlander weer de regenboogtrui te veroveren. Van der Poel is ook nog eens de allereerste wielrenner ooit die zowel in het veldrijden als in het wegwielrennen profwereldkampioen is geworden.

Maar ook de manier waarop MVDP wist te zegevieren in Glasgow, zullen we niet snel vergeten. Met een verschroeiende demarrage op goed 22 kilometer van de streep reed Van der Poel weg van zijn rivalen Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen. Het leek een beslissend moment in de koers, maar zes kilometer later hield heel wielerminnend Nederland zijn adem in. De koploper gleed namelijk weg in een verraderlijke bocht en ging onderuit. Een sportief drama leek zich te voltrekken, maar de gevallen Van der Poel kon zijn weg vervolgen.

Er bleek die dag geen kruid gewassen tegen Mathieu van der Poel. Zelfs een kapotte schoenplaat en BOA (het aandraaisysteem om de schoen strakker te zetten) wisten hem niet af te remmen richting zijn eerste wereldtitel op de weg bij de profs. Sterker, het gaf zijn overwinning alleen nog maar meer cachet. Het was heroïek in zijn meest pure vorm.

Het favoriete commentaarduo van 2023: Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon (39,6%)

Het meeste bekende commentaarkoppel van Eurosport? Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon. Informatief, onderhoudend, hilarisch, kolderiek en niet alleen maar oog voor de koers: dit spraakmakende duo is te horen tijdens Italiaanse wedstrijden als de Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico en Il Lombardia, maar ook de Vuelta a España.

De mooiste monumentale klassieker van 2023: Ronde van Vlaanderen (34,5%)

Mathieu van der Poel won de eerste monumentale klassieker van het wielerjaar 2023 en was ook een van de hoofdrolspelers in het tweede monument van het seizoen, de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander won de klassieker al in 2020 en 2022 en deed dus een gooi naar een derde overwinning. Alleen: Van der Poel botste in ‘Vlaanderens Mooiste’ op een ander wielerfenomeen. Tadej Pogacar had namelijk ook zijn zinnen gezet op deze wedstrijd, zeker na zijn nederlaag in de Ronde van ’22, en kende een superdag.

Dit bleek al op de eerste passage van de Oude Kwaremont, waar Pogacar van alles en iedereen wegreed, maar Van der Poel en Van Aert wisten een eerste scheve situatie nog recht te zetten. Het bleek alleen uitstel van executie, want bij de tweede en laatste keer Oude Kwaremont schudde Pogacar zijn tegenstrevers nogmaals uit het wiel. En dit keer keek hij niet meer achterom en soleerde hij op imposante wijze naar de overwinning. Een sterke Van der Poel deed nog wel zijn best in de achtervolging, maar zondag 2 april bleek de dag van Tadej Pogacar.

De revelatie van 2023: Ben Healy (61,2%)

Ben Healy. Bij aanvang van het wielerseizoen 2023 deed die naam bij slechts weinigen een belletje rinkelen, maar het zou niet lang duren voordat daar verandering in kwam. De toen 22-jarige Ier kende een knalstart van zijn tweede profseizoen. Zo won hij een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en was hij vervolgens ook de beste in de GP Industria & Artigianato. Dankzij zijn daaropvolgende tweede plaats in de Brabantse Pijl leerde een nog wat groter publiek hem kennen. We konden al voorzichtig spreken van een doorbraak.

Vier dagen later konden alle reserves overboord. Healy eindigde ook in de Amstel Gold Race als tweede, maar nu achter Tadej Pogacar in plaats van Dorian Godon. (En wat was er gebeurd als de Sloveense winnaar géén hulp had gekregen van de koersdirecteur?) Nadat hij bevestigde met een vierde plaats in Luik-Bastenaken-Luik, trok hij naar de Giro d’Italia. Daar soleerde hij op indrukwekkende wijze naar dagsucces in Fossombrone. In de tweede seizoenshelft viel Healy iets minder op, maar zagen we nog wel enkele straffe stoten.

De beste wielrenster van 2023: Lotte Kopecky (43,7%)

Het was een turbulent jaar voor Lotte Kopecky met sportieve hoogtepunten, maar ook diverse tegenslagen. Denk aan het uitgaan van de relatie met voormalig trainer Kieran De Fauw of de hele situatie met Shari Bossuyt. Soms lagen die pieken en dalen wel heel dicht bij elkaar. Neem nu de overwinning in Nokere Koerse, slechts een paar dagen na het overlijden van haar broer Seppe, haar inspiratiebron om — als kleine Lotte — op de fiets te stappen. Iedereen heeft het recht om op eigen wijze te rouwen, Lotte rouwde door alles en iedereen er mokerhard af te rijden. Alsof we met z’n tweeën reden, klonk het na de finish.

En het lijkt wel alsof dat ook de rest van het seizoen het geval was.

Op de grootste optimist na had niemand verwacht dat ze ook maar in de buurt zou kunnen komen van het Tourpodium, maar ze deed het. En hoe. Na een heroïsche bergetappe maakte ze nét genoeg goed in de slottijdrit om nog over Katarzyna Niewiadoma heen te wippen, goed voor een waanzinnige tweede plaats in het eindklassement. En de pret was nog lang niet gedaan voor de Belgische superster, want haar triomftocht in Glasgow moest nog volgen. Ze pakte drie wereldtitels in acht dagen, met de demonstratie in de wegrit als hoogtepunt.

De mooiste rit in een grote ronde van 2023: Etappe 16 naar Combloux (30,5%)

Hoewel Jonas Vingegaard de Tour definitief won in de koninginnenrit naar Courchevel, besliste hij de strijd achteraf bekeken al in de tijdrit naar Combloux. In een schamele 22 kilometer pakte hij een minuut en 38 seconden op Pogacar, die op zijn beurt meer dan een minuut voorsprong had op de nummer drie, Wout van Aert. De verschillen spreken voor zich: Vingegaard was die dag heer en meester.

“Dit is de beste tijdrit ooit gereden in het wielrennen”, zei een overdonderde Tom Dumoulin na afloop. Daarbij baseerde de ex-renner zich enerzijds op de harde cijfers, maar ook vooral op de perfect aangesneden bochten, op de extreem aerodynamische houding, op het fysieke overschot, op de totale controle die Vingegaard tentoonspreidde tijdens zijn rit tegen de klok. Het was een tijdrit uit het boekje, een tien op tien.

De beste neoprof van 2023: Arnaud De Lie (37,7%)

Arnaud De Lie staat veertiende op de UCI Ranking en is daarmee de hooggeplaatste neoprof. Hij bezorgde Lotto Dstny dit seizoen tien overwinningen en is daarmee de absolute slokop van het Belgische ProTeam. Dankzij De Lie is die ploeg hard op de terugweg naar de WorldTour. Alleen Jasper Philipsen, Olav Kooij en Tim Merlier wonnen als sprinter vaker dit jaar.

Zijn grootste zege op papier is de GP de Québec. Met een machtige sprint versloeg hij Corbin Strong en Michael Matthews. De meest in het oog springende zege van De Lie, is die in de Famenne Ardennes Classic. Niet omdat de 1.1-koers nu van hoogstaand niveau was. Wel omdat de Waal uit zijn klikpedaal schoot in de massasprint en alsnog won, letterlijk op één been. Dat hij meer kan dan sprinten, bewees De Lie in Omloop Het Nieuwsblad (tweede) en Dwars Door Vlaanderen (zesde). Vorig jaar werd hij in deze ‘verkiezing’ tweede achter toptalent Juan Ayuso.

De beste sprinter van 2023: Jasper Philipsen (71,5%)

Als we deze strijd op papier afdoen, is de winnaar gekend. Jasper Philipsen was de zegekoning van 2023 met maar liefst negentien overwinningen. De kopman van Alpecin-Deceuninck won van maart tot en met oktober en kende zijn hoogtijdagen in de Tour de France. Daar was de Belg goed voor vier ritzeges en een overtuigende overwinning in het puntenklassement.

Van al zijn zeges waren er acht op WorldTour-niveau. Ook was hij de snelste in wedstrijden als de Scheldeprijs (het officieuze WK voor sprinters), de Elfstedenronde Brugge, het Kampioenschap van Vlaanderen en de Gooikse Pijl. Met late zeges in de Elfstedenrace in Friesland en vier (!) ritoverwinningen in de Ronde van Turkije trok hij de titel zegekoning naar zich toe, ten koste van Tadej Pogačar.

De beste eendagscoureur van 2023: Mathieu van der Poel (79,3%)

Kwaliteit boven kwantiteit. Zo kunnen we het wielerjaar van Mathieu van der Poel kenmerken. De Nederlander won in 2023 ‘slechts’ zes wegwedstrijden, maar de helft daarvan was wel op het allerhoogste niveau, tegen de allerbeste renners. Zijn eerste koers was nochtans geen groot succes: vijftiende in Strade Bianche, ver achter Tom Pidcock. Twee weken later volgde echter al Milaan-San Remo, waar hij na een verwoestende versnelling Filippo Ganna, Tadej Pogacar en Wout van Aert overboord gooide op de Poggio en naar de zege soleerde op de Via Roma.

In Parijs-Roubaix won MVDP zijn tweede monument van het jaar, opnieuw na een solo. Ook op het WK in Glasgow kwam hij, ondanks een schuiver die heel Nederland van de bank deed opschrikken, alleen aan. Het was na zijn zege op het WK veldrijden in Hoogerheide zijn tweede wereldtitel van het jaar. Met de regenboogtrui om zijn schouders sloot Van der Poel zijn seizoen af met winst in de bescheiden Super 8 Classic. De Velo d’Or-jury gaf hem een goede maand later de Trophée Eddy Merckx voor beste klassiekerrenner van het jaar.

Zubeldia Award 2023: Damiano Caruso (22,4%)

In de luwte naar een vierde plaats in de Giro d’Italia rijden, Damiano Caruso flikte het dit jaar. Na elf etappes stond de ervaren Italiaan van Bahrain Victorious op de vijfde plaats in het algemeen klassement, terwijl hij maar twee top-10-uitslagen had gereden. In de zware slotweek kwamen daar nog twee zevende plaatsen bij op de Monte Bondone en Tre Cime di Lavaredo, waarna hij met een vierde plek in de afsluitende klimtijdrit naar Monte Lussari zijn plaats in het klassement veiligstelde.

Caruso was duidelijk the best of the rest in de slotweek van de Giro. In de schaduw van de strijd om de eindzege tussen Primož Roglič, Geraint Thomas en in mindere mate João Almeida volgde hij op ruim drie minuten van het podium. Het gat naar de nummer vijf, Thibaut Pinot, was ook weer meer dan een minuut. Verder was Caruso ‘relatief’ onzichtbaar.

De mooiste zege van Mathieu van der Poel in 2023: WK op de weg (78,2%)

De Baloise Belgium Tour was de laatste rittenkoers die Van der Poel betwistte voorafgaande aan de Ronde van Frankrijk. Hij leek dus met goede vorm naar de Tour te gaan, maar liet daar uiteindelijk weinig zien, behalve enkele indrukwekkende lead-outs voor Jasper Philipsen. Voorafgaande aan het WK in Glasgow waren er zodoende weer wat twijfels bij MVDP. Maar eenmaal op de fiets, bleek dat nergens voor nodig.

In de aanloopfase was er nog even een moment van onoplettendheid, maar daarna koerste Van der Poel attent mee. Meer nog, op de technische omloop plaatste hij meerdere demarrages, totdat hij op Hill Street definitief alleen wegreed. Al snel had hij een comfortabele voorsprong, maar toen sloeg het noodlot toe. Een valpartij. Omdat hij snel weer op kon stappen en zijn solo alsnog succesvol af wist te ronden, was de schuiver – achteraf bekeken en ironisch genoeg – een zegen. Want Van der Poel passeerde de streep nu niet louter als winnaar, maar ook als heroïsche held.

De mooiste zege van Tadej Pogačar in 2023: Ronde van Vlaanderen (88,9%)

Een winnaar van de Ronde van Frankrijk die ook triomfeert in de Ronde van Vlaanderen, dat gebeurt slechts zeer zelden. Tot dit jaar kwam het maar twee keer voor. Louison Bobet won de Hoogmis in 1955, in het jaar dat hij ook zijn derde Tour zou winnen. Daarna was er lange tijd alleen nog – hoe kan het ook anders – Eddy Merckx. De Kannibaal won de Ronde van Vlaanderen twee keer en de Tour de France vijf keer.

Pogačar voegde zich in 2023 bij Bobet en Merckx. De Tourzege (tweemaal) had hij al, nu volgde de Ronde van Vlaanderen. Nadat hij zich een jaar eerder nog had laten verschalken door Mathieu van der Poel, liet de Sloveen het dit keer niet op een sprint aankomen. De tactiek was simpel: aanvallen tot er niemand meer in zijn wiel zat. Op de laatste keer Oude Kwaremont was iedereen, titelverdediger MVDP incluis, overboord gegooid en kon Pogačar beginnen aan zijn solo. Deze rondde hij met overtuiging af.

De mooiste zege van Jumbo-Visma in 2023: Unieke 1-2-3 in Vuelta a España (29,1%)

Uniek: zo kunnen we de prestatie van Jumbo-Visma omschrijven in de voorbije Vuelta a España. De Nederlandse formatie domineerde dit jaar de Giro d’Italia en Tour de France, maar wat de geel-zwarthemden dit jaar in de Ronde van Spanje lieten zien, is ongezien. Jumbo-Visma won met de verrassende Sepp Kuss niet alleen het eindklassement van Spaanse ronde, maar wist met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic ook de twee andere podiumklanten af te leveren.

Om stil te staan bij de unieke prestaties in de Vuelta en het wielerjaar 2023 – nog nooit won één ploeg alle drie de grote ronden in hetzelfde jaar, laat staan met drie verschillende coureurs – droegen de renners in de slotrit naar Madrid een speciaal tenue. Voor de start van de Vuelta was de ploeg al zeer ambitieus, maar “dat we uiteindelijk in Madrid met z’n drieën op het eindpodium zouden belanden, had ik niet verwacht.” Het waren de woorden van teammanager Richard Plugge in Madrid. “In dat opzicht zijn we wel verbaasd.”

De mooiste zege van Remco Evenepoel in 2023: Luik-Bastenaken-Luik (42,1%)

Toenmalig wereldkampioen Remco Evenepoel had al de UAE Tour en twee ritten in de Volta a Catalunya op zak, toen hij eind april vol zelfvertrouwen aan de start van La Doyenne stond. De klassieke kern van Soudal Quick-Step had echter voor het tweede jaar op rij niet gescoord, waardoor Evenepoel in Luik het volledige voorjaar van de ploeg nog moest redden. Toen topfavoriet Tadej Pogacar al vroeg in de wedstrijd uitviel, werden de kansen op een tweede opeenvolgende zege in Luik alleen maar groter.

Evenepoel wachtte met zijn demarrage tot de flanken van zijn geliefkoosde La Redoute. In zijn regenboogtrui werd hij perfect gelanceerd door ploegmaat Ilan Van Wilder. Alleen Tom Pidcock wist, op zijn tandvlees, aan te sluiten in de afdaling van de Redoute, maar op het volgende hupje was Evenepoel al alleen. In de stromende regen was het lastigste om de concentratie hoog te houden, maar na een solo van dertig kilometer wist Evenepoel het in Luik knap af te werken. Met een voorsprong van anderhalve minuut had hij alle tijd om te lachen naar de camera, de benen los te schudden en de overwinning uitbundig te vieren.

De uitslagen van de polls zijn opgenomen op donderdag 28 december 2023 om 18.00 uur.