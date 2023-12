maandag 4 december 2023 om 08:00

Ook in 2023 waren commentatoren en analisten weer spraakmakend

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2023? Er is weer een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag peilen we de populariteit van commentaarduo’s.

NOS

Het einde van een tijdperk: zo kunnen we het afscheid van Maarten Ducrot als wielercommentator bij de NOS wel omschrijven. Na ruim negentien jaar in de commentaarcabine zwaaide de oud-profwielrenner en Tourritwinnaar af. We zullen zijn gevleugelde uitspraken ‘uit het raam hangen’, ‘een stuk uit de vloer eten’, ‘linkeballen’, ‘hij zit achterstevoren op zijn fiets’ en ‘het nieuwe wielrennen’ stiekem toch wel een beetje missen. Tijdens de Amstel Gold Race Race 2023 hoorden we Ducrot voor het laatst, aan de zijde van zijn jarenlange commentaarpartner in crime, Herbert Dijkstra.

Maar de koers wacht op niemand, en dus ook niet op Maarten Ducrot. Joris van den Berg is inmiddels alweer enkele jaren de vaste NOS-stem bij de wieleruitzendingen, vaak geassisteerd door oud-renner Stef Clement. Van den Berg en Clement zijn in de Tour bijvoorbeeld een vast duo, maar dit jaar werd Van den Berg in de tweede Tourhelft bijgestaan door Michael Boogerd.

In die andere Tour, de Tour de France Femmes, mochten Andries Lamain en Roxane Knetemann de uurtjes volpraten voor de NOS. Zij vormen door het groeiend aantal vrouwenkoersen dat uitgezonden wordt sinds dit jaar een duo. Lamain is de opvolger van Danny Nelissen, die na aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag niet meer te horen is als commentator en analist bij de Nederlandse publieke omroep.

Sporza

Bij de NOS was er het afgelopen seizoen dus een grote verandering met het afscheid van Maarten Ducrot, maar op de burelen van Sporza bleef het vrij rustig. Dat was vorig jaar wel anders, toen commentaaricoon Michel Wuyts vanwege zijn pensioengerechtigde leeftijd geen nieuw contract kreeg bij de VRT. Zijn vervangers waren oude bekenden en leverden ook dit jaar het commentaar bij de grootste wielerevenementen. Renaat Schotte nam ook dit jaar weer de grote rondes (Tour de France en Vuelta a España) voor zijn rekening.

Karl Vannieuwkerke is dan weer de man die de voorjaarsklassiekers en de WK-wegwedstrijd bij de mannen mocht becommentariëren. Schotte en Vannieuwkerke konden tijdens hun uitzendingen terugvallen op de wielerexpertise van – uiteraard – José De Cauwer. De inmiddels 74-jarige oud-renner, ploegleider en bondscoach is al sinds mensenheugenis dé sidekick/co-commentator van de Lage Landen. De man die als ploegleider van ADR-Agrigel in 1989 met Greg LeMond de Ronde van Frankrijk wist te winnen, is niet meer weg te denken uit het commentaarhokje.

In het veldrijden hebben we ook een José De Cauwer en dan doelen we uiteraard op Paul Herygers. De oud-crosser – de wereldkampioen van 1994 in Koksijde – vormde lange tijd een gewaardeerde tandem met Michel Wuyts en doet tegenwoordig met Ruben Van Gucht verslag van de cross. Van Gucht beperkt zich als commentator evenwel niet tot de cross, want hij doet ook het vrouwenwielrennen. Tijdens de Tour de France Femmes en andere vrouwenkoersen werd hij bijgestaan door voormalig wielrenster Ine Beyen.

Eurosport

Eurosport noemt zichzelf ‘Home of Cycling’, vanwege de grote hoeveelheid wielerwedstrijden die het uitzendt. En een ‘Home of Cycling’ kan natuurlijk ook vissen uit een grote poel van commentatoren. Het meeste bekende koppel? Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon. Informatief, onderhoudend, hilarisch, kolderiek en niet alleen maar oog voor de koers: dit spraakmakende duo is te horen tijdens Italiaanse wedstrijden als de Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico en Il Lombardia, maar ook de Vuelta a España.

Vanbelleghem is ook vaak de man die de (Belgische) voorjaarsklassiekers voor zijn rekening neemt en dit doet hij steevast met voormalig wielrenner Bobbie Traksel, die inmiddels ook al ruim tien jaar verbonden is aan Eurosport. Traksel praat als co-commentator ook vaak de Franse wieleruitzendingen (denk aan Parijs-Nice, het Critérium du Dauphiné en – als klap de vuurpijl – de Tour de France) vol met hoofdcommentator Jan Hermsen. Verder verslaat Andries Lamain de nodige wielerkoersen, samen met Erik Breukink, Michael Boogerd of Koen de Kort.

Vanbelleghem is tevens de vaste hoofdcommentator bij de cross. Dit was jarenlang alleen het geval bij de mannenwedstrijden, maar in de eerste weken van het huidige veldritseizoen nam hij ook de vrouwencrossen voor zijn rekening. De Belg wordt al jaren bijgestaan door oud-crosser Thijs van Amerongen. Traksel deed tot dit jaar de wedstrijden bij de vrouwen, samen met ex-crosser Sanne van Paassen, maar was de voorbije weken ‘alleen’ te horen bij het baanwielrennen. Traksel en Hermsen leiden deze uitzendingen traditioneel in goede banen.

Voor het vrouwenwielrennen heeft Eurosport twee belangrijke co-commentatoren in huis met Iris Slappendel en rising star Jip van den Bos. De twee oud-rensters zijn sidekick van ‘onze’ Tim de Vries, Andries Lamain en (af en toe) Nick Stöpler. Die laatste was tot voor kort hoofdcommentator bij de vrouwenkoersen, maar werd in september 2022 ook aangesteld als bondscoach van de Nederlandse baanploeg.

VTM

We hadden het eerder over het afscheid van Michel Wuyts bij de VRT, maar dat betekent niet dat Wuyts niet meer actief is als koerscommentator. De 66-jarige Belg is momenteel in dienst van de commerciële omroep VTM. Deze zender heeft de rechten van slechts enkele wedstrijden, maar Wuyts was wel te horen tijdens Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije. Hij werd in beide gevallen ondersteund door oud-wielrenner Jan Bakelants.

En wat met de cross? Wuyts was vorig jaar nog te horen bij de Exact Crossen, een serie van zeven veldritten met onder meer de Azencross in Loenhout en de Kasteelcross in Zonnebeke. Dit veldritseizoen neemt Sporza in België het stokje over en dus horen we de kenmerkende stem van Wuyts in de wintermaanden niet meer door de Belgische (en Nederlandse) huiskamers.

