Van Aert reageert op kritiek Evenepoel: “Stoort me dat Remco nu 180 graden draait”

Wout van Aert is op zijn zachts gezegd niet echt blij met de kritiek van Remco Evenepoel aan het adres van bondscoach Sven Vanthourenhout. Evenepoel had het in Extra Time Koers onder meer over een onduidelijke teammeeting vlak voor het WK. “De uitleg van Remco heeft me wel gestoord”, reageert een geprikkelde Van Aert.

Evenepoel cijferde zich tijdens de wegwedstrijd volledig weg voor Wout van Aert en in mindere mate Jasper Stuyven, maar hoopte stiekem op een eigen kans. “Het was vrijdagnamiddag (twee dagen voor de wegwedstrijd, red.) teammeeting. Ik vond dat de uitleg naar mij toe wat onduidelijk was, waarna ik een twijfelachtige nacht heb gehad. Zaterdag ben ik dan naar Sven (Vanthourenhout, red.) en Serge (Pauwels, red.) gegaan. Ik had na de verkenning het gevoel dat er voor mij op het parcours kansen lagen om weg te rijden en dat er scenario’s waren waarin ik kon winnen.”

“Ik heb dat vlakaf gezegd, maar de kaart van Wout zou worden getrokken. Toen was het duidelijk voor mij: de kopmannen waren Wout en Jasper. Vervolgens heb ik snel de knop omgedraaid en heb ik alles gedaan voor de ploeg. Ik heb zonder problemen dat werk opgeknapt, dat zou ik bij Deceuninck-Quick-Step ook doen. Maar ik heb het wel aan Sven gezegd: dit was een gemiste kans op een wereldtitel. Wout besefte na de wedstrijd ook wel dat hij te laat had gecommuniceerd. Dat heeft hij meteen in de bus gezegd. Het is gewoon jammer dat het op dat moment wat fout loopt voor ons.”

“Hij heeft weken aan een stuk verkondigd hoe hij ernaar uitkeek”

De uitspraken van Evenepoel zijn bij Van Aert duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. Eerder vandaag besloot hij al enkele kritische tweets over Evenepoel te liken, waaronder die van AD-journalist Thijs Zonneveld en Hans Vandeweghe, en later kwam hij ook nog met zijn eigen kijk op de zaken. “De uitleg van Remco heeft me wel gestoord”, zei Van Aert. “We zijn als een ploeg naar het WK getrokken. Ik wil wel een pluim geven aan de bondscoach, hoe hij dat heeft gedaan”, citeert Sporza. “Hij is, volgens mij, vanaf het begin voor iedereen heel duidelijk geweest.”

“Ik had wel verwacht dat er kritiek zou komen omdat we niet gewonnen hebben. Alleen dan zou alles perfect geweest zijn en anders zou er altijd kritiek zijn. Dat kan ik er best bijnemen, maar van iemand binnen de ploeg vind ik het niet verstandig om nog olie op het vuur te gooien. Ik denk dat Remco in Extra Time Koers veel meer verteld heeft dan hij in de teammeeting gezegd heeft. Volgens mij waren er nooit problemen en is het wel heel makkelijk om achteraf zo te praten”, is Van Aert duidelijk.

“Ik denk dat hij diegene is geweest die akkoord is gegaan met de tactiek, die akkoord is gegaan met de selectie. Hij heeft weken aan een stuk verkondigd hoe hij ernaar uitkeek, dus ik vind het heel raar om nu 180 graden te draaien.”

