Anne Terpstra behoudt in Mont-Saine-Anne leiding in wereldbeker MTB

Anne Terpstra staat er goed voor in de wereldbeker cross-country. De Nederlandse mountainbikester werd zondag – in het Canadese Mont-Saine-Anne – zevende in de voorlaatste manche van het regelmatigheidsklassement. De Nederlandse bleef daarmee aan de leiding staan. Bij de vrouwen ging de dagzege naar Jolanda Neff, bij de mannen naar Titouan Carod.

De laatste wedstrijd van de wereldbeker vindt plaats op 4 september. In het Italiaanse Val di Sole verdedigt Terpstra een voorsprong van 64 punten op de Australische Rebecca McConnell: de stand is momenteel 1590 tegenover 1524. Voor de manche in Mont-Saine-Anne was dit verschil nog een stuk kleiner, maar Terpstra liep in Canada 52 punten uit omdat McConnell slechts negentiende werd. Alessandro Keller – vijfde in de daguitslag – liep ondertussen wel twintig punten in. De nummer drie van de rangschikking heeft nu een achterstand van 88 punten op Terpstra.

De overwinning in Mont-Saine-Anne ging ondertussen naar Jolanda Neff, die met bijna een minuut voorsprong op haar eerste achtervolgers over de streep kwam. Mona Mitterwallnner werd tweede, Haley Batten derde. Bij de mannen won de Fransman Titouan Carod. Filippo Colombo gaf een minuut en 41 toe, David Valero Serrano volgde nog drie tellen later. Laatstgenoemde liep dertig punten in op Nino Schurter, die zesde werd. Het verschil tussen de twee is niettemin nog 125 punten.

Wereldbeker mountainbiken 2022

Cross-country vrouwen, Mont-Saine-Anne

1. Jolanda Neff (Trek Factory Racing CX) in 1u26m53s

2. Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing) op 56s

3. Haley Betten (Specialized Factory Racing) z.t.

Cross-country mannen, Mont-Saine-Anne

1. Titouan Carod (BMC MTB Racing) in 1u24m48s

2. Filippo Colombo (BMC MTB Racing) op 1m41s

3. David Valero Serrano (BH Templo Cafés UCC) op 1m44s