Bondscoach De Knegt presenteert Nederlandse ploeg voor WK mountainbike in Les Gets

Bondscoach Gerben de Knegt heeft een dertienkoppige selectie samengesteld voor het WK mountainbike 2022 van eind augustus. In het Franse Les Gets is de Nederlandse hoop op een medaille bij de elites vooral gevestigd op Anne Terpstra, die vorig jaar tweede werd op het WK. “Ze heeft ook dit jaar bewezen in vorm te zijn. Zo staat ze momenteel eerste in de wereldbeker”, aldus De Knegt.

Bij de mannen is David Nordemann de enige vertegenwoordiger van Nederland. De afgelopen jaren waren Milan Vader en Mathieu van der Poel er ook meermaals bij op het WK, maar zij ontbreken vanwege herstel na een zware valpartij (Vader) en de opbouw richting het WK op de weg (Van der Poel). Van der Poel wist op het WK in 2018 brons te winnen.

Naast Anne Terpstra doen bij de vrouwen ook Anne Tauber, Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt mee. “Ik denk dat het parcours Terpstra goed ligt, het is flink aangepast waardoor het een stuk technischer is geworden. Daarnaast is het ook erg fysiek, er zitten lange klimmen in”, zegt hij. “Tauber komt net terug na een coronabesmetting en hoopt de stijgende lijn door te zetten op het WK. Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt laten zien dat we met een brede selectie mee kunnen doen op het hoogste niveau.”

Jeugd en Mixed Relay

Op het WK mountainbike (24-28 augustus) doen ook drie beloften en vijf junioren mee. Daarvan is Puck Pieterse de grootste medaillekandidaat, in de categorie beloften vrouwen. Zij zal ook meedoen aan de Mixed Relay op het WK. Ze vormt een team met Nordemann, Terpstra, Tom Schellekens, Rens Teunissen van Manen en Lauren Molengraaf. “Met een sterke selectie moet een plek bij de eerste vijf mogelijk zijn. Op het onderdeel is er ook gelijk een kans om punten te halen voor de Olympische Spelen van 2024”, aldus De Knegt.

Elite mannen

David Nordemann (+ Mixed Relay)

Elite vrouwen

Anne Terpstra (+ Mixed Relay)

Anne Tauber

Lotte Koopmans

Sophie von Berswordt

Beloften mannen

Tom Schellekens (+ Mixed Relay)

Chris van Dijk

Beloften vrouwen

Puck Pieterse (+ Mixed Relay)

Junioren mannen

Rens Teunissen van Manen (+ Mixed Relay)

David Haverdings

Morris Gruiters

Nick Klijn

Junioren vrouwen

Lauren Molengraaf (+ Mixed Relay)