Wereldbeker MTB: Anne Terpstra is opnieuw de beste in Vallnord

Anne Terpstra heeft voor de tweede keer in haar carrière een Wereldbeker mountainbike gewonnen. De 31-jarige Nederlandse was, net als drie jaar geleden, de beste in het Andorraanse Vallnord.

Terpstra bleek een klasse apart in Vallnord en reed van start tot finish aan de leiding. De Zeeuwse wist al vrij snel weg te rijden van haar concurrentes en liep vervolgens alsmaar verder uit. In een achtervolgende groep bikkelden Laura Stigger, Martina Berta, Alessandra Keller en Pauline Ferrand-Prévot aanvankelijk om de dichtste ereplaatsen, maar de Oostenrijkse Mona Mitterwallner en de Zwitserse Ramona Forchini waren inmiddels bezig aan een inhaalrace.

Mitterwallner wist haar inhaalrace te bekronen met een tweede plaats, Forchini werd derde, maar het gebeurde allemaal in de schaduw van een ontketende Terpstra. Die laatste kwam na een knappe raid met grote voorsprong als eerste over de finish en was opnieuw succesvol in Vallnord.

Drie jaar geleden wist Terpstra in Vallnord al als eerste Nederlandse mountainbikester een wereldbekermanche te winnen.

Wereldbeker mountainbiken 2022

Cross-country vrouwen, Vallnord

1. Anne Terpstra (Ghost Factory Racing) in 1u15m21s

2. Mona Mitterwallner (Cannondale Factory Racing) op 57s

3. Ramona Forchini (JB Brunex Superior) op 1m34s

4. Laura Stigger (Specialized Factory Racing) op 1m43s

5. Caroline Bohé (Ghost Factory Racing) op 1m49s

9. Pauline Ferrand-Prévot (BMC MTB Racing) op 3m01s

20. Anne Tauber (CST PostNL Bafang MTB Racing Team) op 6m52s

21. Rebecca McConnell (Primaflor Mondraker Genuins) op 7m06s