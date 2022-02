UCI ruilt RedBull Media in voor Eurosport

De Wereldbeker mountainbiken van 2022 is de laatste die te zien is via RedBull Media House. Het Oostenrijkse bedrijf tilde de sport de laatste tien jaar naar een veel hoger niveau, waarbij het mountainbiken inzichtelijker werd voor een groter publiek. De UCI kiest er echter voor om van 2023 tot en met 2030 samen te werken met Discovery Sports.

Dat is het bedrijf waar Eurosport onder valt. “Het voorstel van Discovery Sports is door de UCI gekozen omwille van sportieve en commerciële redenen. Meer details over het verder ontwikkelen van deze discipline maken we bekend als beide partijen het contract tekenen. De UCI wil RedBull Media House bedanken voor al hun expertise om de laatste tien jaar in de passie van mountainbike fans van over heel de wereld te voorzien.” De UCI benadrukt dat door RedBull het publiek voor de Wereldbeker mountainbike significant gestegen is.

Komend seizoen is de Wereldbeker nog ‘gewoon’ te zien via Red Bull TV. Onder meer Mathieu van der Poel en Tom Pidcock maakten de laatste jaren furore in dit regelmatigheidsklassement, waarin zij het opnamen tegen wereldtoppers als levende legende Nino Schurter, Matthias Flückiger en Ondřej Cink. De jonge Brit werd afgelopen zomer zelfs olympisch kampioen in het mountainbiken; RedBull is tevens zijn persoonlijk sponsor, dat altijd te zien is aan de helm.