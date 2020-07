Vader overleden renner: “Screenings zijn prima, maar niet voldoende” dinsdag 7 juli 2020 om 14:47

Wielrenners die tijdens de koers overlijden aan hartfalen: het lijkt steeds vaker voor te komen. Afgelopen zaterdag rouwde de wielerwereld nog om het overlijden van de slechts 20-jarige Niels De Vriendt. “Screenings zijn prima, maar niet voldoende.”

Aan het woord is Danny Goeleven, die twee jaar geleden zijn zoon Jeroen verloor als gevolg van hartfalen. Jeroen Goeleven was pas 25 jaar oud en koerste al bijna vijftien jaar zonder klachten. De amateurwielrenner werd voortdurend gescreend, maar er werd nooit een hartprobleem geconstateerd. Hij overleed in zijn slaap.

Na zijn dood bleek dat Goeleven last had van een zeldzame erfelijke hartziekte, beter bekend als ARVC. Mensen die last hebben van ARVC, kampen met een verhoogd risico op ritmestoornissen door vervetting en littekenvorming. Goeleven senior, die bijna dertig jaar op de spoeddienst en intensive care heeft gewerkt, luidt de noodklok.

“Het kan levens redden”

“Die screenings zijn prima, maar niet voldoende”, zo vertelt hij in gesprek met Gazet van Antwerpen. “ARVC kan bijvoorbeeld worden opgespoord met een MRI-scan. Waarom die dan niet laten maken? Een ander voorstel: mijn moeder heeft thuis een kastje dat de werking van haar hart registreert. Waarom kunnen we dat tijdens wedstrijden niet bij een aantal renners doen?”

“Ja, het kost misschien veel geld. Maar die gasten rijden vaak op fietsen van 5.000 euro. Wat stelt een paar honderd euro dan voor? En vooral: het kan levens redden!”