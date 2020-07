Wielrenner Niels De Vriendt (20) overleden zaterdag 4 juli 2020 om 16:19

Wielrenner Niels De Vriendt is op 20-jarige leeftijd overleden na meerdere pogingen tot reanimatie. De Belgische amateurrenner van VDM-Trawobo CT nam deel aan de oefenkoers van Wortegem-Petegem. Hulp van de medische diensten, die snel ter plaatse waren, mocht niet meer baten.

De Vriendt was een van de deelnemers die naar Wortegem-Petegem waren afgereisd voor de eerste Belgische wielerkoers sinds de uitbraak van het coronavirus. De oefenkoers was een initiatief van de moeder van Belgisch kampioen Tim Merlier. Naast Merlier stonden ook andere profwielrenners aan de start als Sep Vanmarcke, Otto Vergaerde en Jonas Rickaert.

De wedstrijd was pas dertien kilometer onderweg toen De Vriendt vermoedelijk werd getroffen door een hartaanval. De Mobiele Urgentiegroep (MUG) was snel ter plaatse om de renner te reanimeren, maar de hulp was tevergeefs. De pas 20 jaar jonge renner is op het parcours overleden. De wedstrijd werd afgelast.