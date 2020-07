Florian Sénéchal zegeviert in eerste Vlaamse profkoers in coronatijden zondag 5 juli 2020 om 17:21

De winst in de eerste Vlaamse profwedstrijd in coronatijden is gegaan naar Florian Sénéchal van Deceuninck-Quick-Step. De Fransman, die lang onderdeel uitmaakte van een grote kopgroep, was na ruim 160 kilometer rondom Rotselaar de beste in de GP Vermarc Sport. In de diepe finale ontdeed hij zich van Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix, tweede) en Victor Campenaerts (NTT, derde).

Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Niels De Vriendt begon de eerste Vlaamse profkoers voortvarend. Met Victor Campenaerts, Stijn Steels, Pieter Serry, Nikolas Maes, Dries De Bondt, Thijs Aerts en Tom Meeusen zaten enkele grote namen mee in de kopgroep van veertien.

Een achtervolgende groep (met Fabio Jakobsen en Danny van Poppel) wist na een lange achtervolging een gat van een halve minuut te dichten, waardoor de kopgroep 23 man groot was. Het peloton volgde op anderhalve minuut.

De samenwerking vooraan was niet goed, waarna Steels, Serry, Maes, Campenaerts, De Bondt, Lionel Taminiaux en Ayco Bastiaens weg wisten te rijden uit de kopgroep. Vanuit het peloton wist vervolgens ook een groep van elf achtervolgers weg te rijden, met onder meer Tim Merlier, Jelle Wallays, Florian Sénéchal, Toon Aerts en Oscar Riesebeek daarbij. Zij sloten rap aan bij de koplopers, terwijl het peloton steeds meer tijd toegaf.

Naarmate de finale dichterbij kwam, werd het steeds onrustiger in de kopgroep. Sénéchal, Campenaerts, Riesebeek en Corné van Kessel wisten vervolgens weg te rijden, maar de Nederlandse veldrijder moest redelijk snel afhaken. De andere drie bleven over en breidden hun voorsprong op 15 kilometer van de meet uit naar veertig seconden.

Met nog een paar kilometer te gaan liet Sénéchal zijn medevluchters achter zich met een venijnige demarrage op een van de twee heuvels in het parcours. Campenaerts en Riesebeek hadden geen antwoord op de aanval van de Fransman, die zo Deceuninck-Quick-Step de overwinning bezorgde in Rotselaar.

De GP Vermarc Sport, op initiatief van kledingfabrikant Vermarc Sport, kende vandaag de eerste editie. Het is geen officiële UCI-koers, maar wel de eerste serieuze koers op de kalender van Belgian Cycling met een groot profpeloton aan het vertrek.

GP Vermarc Sport 2020

Uitslag, Rotselaar – Rotselaar (164 km)

1. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step)

2. Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix)

3. Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling)

4. Stijn Steels (Deceuninck-Quick-Step)

5. Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

6. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

7. Toon Aerts (Telenet-Baloise)

8. Nikolas Maes (Lotto Soudal)

9. Pieter Vanspeybrouck (Circus-Wanty Gobert)

10. Corné van Kessel (Circus-Wanty Gobert)