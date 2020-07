GP Vermarc Sport begint met minuut stilte voor Niels De Vriendt zondag 5 juli 2020 om 10:26

De organisatie van de GP Vermarc Sport zal vandaag voor de start een minuut stilte houden ter nagedachtenis aan Niels De Vriendt. De 20-jarige Belg kwam gisteren om het leven tijdens een oefenwedstrijd in Wortegem-Petegem.

De Vriendt was afgereisd naar Wortegem-Petegem voor de eerste Belgische wielerkoers sinds de uitbraak van het coronavirus. De wedstrijd was pas dertien kilometer onderweg toen de amateurrenner van VDM-Trawobo CT werd getroffen door een hartaanval. De Mobiele Urgentiegroep (MUG) was snel ter plaatse om de renner te reanimeren, maar de hulp was tevergeefs.

De organisator van de GP Vermarc Sport, Marc Verbeeck, leeft mee met de familie van de veel te vroeg overleden De Vriendt. “Een kind verliezen is het ergste wat je als ouder kan overkomen. We willen van deze wedstrijd een eerbetoon maken aan alle overleden kinderen.” De eerste officiële profkoers (sinds de coronabreak) in Rotselaar gaat dus ‘gewoon’ door.

“We hebben wel degelijk nog overleg gepleegd met onder meer de belangrijkste ploegen. De teneur was duidelijk: iedereen wil dat er vandaag wordt gekoerst. Als steunbetuiging aan de getroffen familie.”