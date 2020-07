Belgische sportartsen openen infopunt voor sporters met hartfalen donderdag 9 juli 2020 om 09:04

De Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) in België heeft een infopunt geopend om meer inzicht te krijgen in hartproblemen bij (jonge) sporters. “De infolijn is een hulplijn voor sporters, trainers, ouders, maar ook voor nabestaanden, want die hebben veel vragen”, vertelt SKA-voorzitter Tom Teulingkx aan de VRT.

De aanleiding om de infolijn op www.sportartsen.be te openen, is het plotselinge overlijden van wielrenner Niels De Vriendt afgelopen weekend tijdens de oefenkoers van Wortegem-Petegem. De nog maar 20-jarige coureur doorliep weliswaar alle verplichte screenings. Door het infopunt willen sportartsen meer informatie verkrijgen, om het aantal overlijdens nog meer naar beneden te krijgen.

“Dit moet uiteindelijk leiden tot een nationaal meldpunt, waar alle gevallen in een databank kunnen komen”, zegt Teulingkx. “Door experten kan dan elk geval apart worden nagekeken. Alle kleine puzzelstukjes kunnen dan leiden tot een groter geheel. Dat gaat ons veel meer informatie geven om dit complexe fenomeen beter in kaart te brengen.”