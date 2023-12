zondag 10 december 2023 om 18:08

Uniek seizoen in Wereldbeker bij mannen: vijf verschillende winnaars na zeven manches

Joris Nieuwenhuis won zondag de zevende manche van het seizoen in de Wereldbeker veldrijden. Hij is alweer de vijfde verschillende winnaar van deze winter in de UCI World Cup bij de mannen en dat zorgt voor een unieke statistiek. Nog nooit eerder gebeurde dat in het grootste regelmatigheidsklassement.

Nieuwenhuis voegde zich door zijn zege in Val di Sole in een rijtje met Thibau Nys, Lars van der Haar, Pim Ronhaar en Eli Iserbyt. Die laatste twee wisten dit seizoen al twee keer te winnen op het hoogste niveau, maar de rest slechts een keer. Daardoor telt de Wereldbeker nu al vijf andere winnaars na zeven wedstrijden.

Als we kijken naar de laatste tien jaar, dan zien we dat dit nog niet eerder is voorgekomen. Regelmatig waren er seizoenen waarin de eerste zeven wedstrijden vier winnaars opleverden, zoals ook de laatste twee seizoenen 2022-2023 en 2021-2022.

Een van de mogelijke redenen daarvoor is de gewijzigde opzet van de Wereldbeker sinds 2020. Daarvoor bestond het WB-seizoen vaak uit acht of negen manches, maar sinds de wijziging waren er het vijftien, veertien en ook dit seizoen zijn er veertien. wedstrijden gepland.

Overzicht aantal winnaars per seizoen in Wereldbeker, na eerste 7 manches

2023-2024: 5 winnaars – Thibau Nys (1), Lars van der Haar (1), Pim Ronhaar (2), Eli Iserbyt (2), Joris Nieuwenhuis (1)

2022-2023: 4 winnaars – Eli Iserbyt (3), Laurens Sweeck (2), Michael Vanthourenhout (1), Mathieu van der Poel (1)

2021-2022: 4 winnaars – Eli Iserbyt (4), Quinten Hermans (1), Toon Aerts (1), Lars van der Haar (1)

2020-2021: 3 winnaars – Michael Vanthourenhout (1), Mathieu van der Poel (2), Wout van Aert (2)*

2019-2020: 2 winnaars – Eli Iserbyt (3), Mathieu van der Poel (4)

2018-2019: 2 winnaars – Toon Aerts (2), Mathieu van der Poel (5)

2017-2018: 2 winnaars – Mathieu van der Poel (5), Wout van Aert (2)

2016-2017: 2 winnaars – Wout van Aert (4), Mathieu van der Poel (3)

2015-2016: 4 winnaars – Wout van Aert (1), Lars van der Haar (1), Sven Nys (1), Mathieu van der Poel (4)

2014-2015: 4 winnaars – Lars van der Haar (2), Wout van Aert (1), Kevin Pauwels (2), Mathieu van der Poel (1)**

2013-2014: 4 winnaars – Lars van der Haar (3), Niels Albert (2), Francis Mourey (1), Tom Meeusen (1)

* Het seizoen 2020-2021 was vertekend door de coronacrisis, er waren slechts vijf manches dat seizoen

** Het seizoen 2014-2015 bestond de Wereldbeker uit slechts zes manches