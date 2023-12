zondag 10 december 2023 om 16:07

Nieuwenhuis wint in Val di Sole voor het eerst in Wereldbeker: “Dit betekent veel voor mij”

De overwinning van Joris Nieuwenhuis in Val di Sole was er niet zomaar eentje. De crosser van Baloise Trek Lions won namelijk voor het eerst in zijn carrière een manche in de Wereldbeker veldrijden. “Voor mij betekent dit wel veel”, zegt hij in een eerste reactie. “Dat betekent dat ik een goede keuze heb gemaakt de afgelopen jaren. Ik zit goed in mijn vel, dan is dit het resultaat.”

Nieuwenhuis besloot namelijk eind 2022 om zijn loopbaan als wegwielrenner (bij Team DSM) te beëindigen en zich weer volledig op het veldrijden te richten. Bij Baloise Trek Lions haalt hij dit seizoen voor het eerst een echt hoog niveau, met zeges in Merksplas, Boom (allebei in de Superprestige) en dus in Val di Sole.

De Italiaanse sneeuw was Nieuwenhuis dus goed gezin. “Mijn stijl is dat het makkelijk lijkt op tv, maar ik ben ook wel aan het afzien”, grapt hij. “Ik moest gefocust en geconcentreerd blijven, want dan kon ik het goed doen. Mijn vorm is namelijk goed. Ik reed hier voor het eerst, dus ik kon het niet vergelijken. Daarom had ik ook geen idee hoe het ging zijn in de wedstrijd.”

“In de eerste bocht zat ik vooraan, anders wist ik dat ik fouten ging maken. Nu kon ik eigen lijnen rijden en mij goed focussen, dat heb ik gedaan”, aldus Nieuwenhuis. “Ik deed vroeger altijd aan BMX en dat heeft mij echt geholpen vandaag om rustig te blijven en de techniek te hebben op dit parcours. […] Pas de laatste ronde wist ik dat ik ging winnen. Als je gaat denken aan winnen of andere dingen, dan ga je fouten maken.”