Geen WK in Zwitserland, UCI zoekt alternatief in Europa woensdag 12 augustus 2020 om 16:16

Het WK wielrennen 2020 gaat niet door in Aigle en Martigny. Dat heeft de Zwitserse organisatie van Aigle en Martigny bevestigd in een perscommuniqué. De UCI laat weten aan een alternatief te werken in dezelfde periode, tussen 20 en 27 september.

Update 15.28 uur – ‘UCI denkt aan afgeslankt WK’

De UCI gaat mogelijk flink snijden in het programma van het WK wielrennen. Het ziet er vanwege de huidige corona-ontwikkelingen niet naar uit dat de Zwitserse overheid grote evenementen met publiek toe gaat staan, waardoor de wielerunie met de handen in het haar zit.

Het WK uitstellen naar 2021 is geen optie, liet UCI-president David Lappartient eerder al weten. Een plan-B zou er niet zijn. Vooralsnog is er nog geen beslissing genomen over de mondiale strijd van eind september, maar enkele wielerbonden hebben al gezegd geen (jeugd)selecties te sturen vanwege de huidige reisbeperkingen. De verwachting is dat ook een groot aantal andere landen problemen zal hebben om selecties af te vaardigen.

Afgeslankt WK

Volgens Italiaanse media denkt de UCI daarom aan een light-versie van het WK, waarbij alleen de elite-mannen en de elite-vrouwen in actie komen. Er werd gesuggereerd dat het wereldkampioenschap dan verplaatst wordt naar Italië, maar volgens Tuttobiciweb is daar weinig animo voor.

De mogelijk afgeslankte versie van het WK zou ook in Zwitserland georganiseerd worden op het huidige parcours. Grotendeels achter gesloten deuren en dus zo veel mogelijk zonder toeschouwers.

Een definitieve beslissing van de Zwitserse overheid wordt snel verwacht, waarna de lokale organisatie van het WK met de UCI om tafel gaat om de eventuele alternatieven te bespreken. (Woensdag 12 augustus, 15.28 uur)

Update 15.44 uur – Zwitserse evenementen hebben vergunning nodig

De Zwitserse federale overheid heeft beslist om pas na 1 oktober weer evenementen met meer dan 1.000 bezoekers toe te laten. Die evenementen moeten eerst goedgekeurd worden door de kanton waarin het georganiseerd wordt. Vanaf 2 september zijn evenementen met minder dan 1.000 bezoekers wel toegestaan, mits zij zich aan diverse veiligheidsmaatregelen houden. Na een toetsing is een vergunning nodig.

De autoriteiten van het betreffende kanton kunnen zelf een vergunning verbieden als de gezondheidssituatie omtrent het coronavirus het niet toelaat. Wat voor gevolgen dit heeft voor het WK is nog niet bekend. De organisatie kan een vergunning aanvragen, maar de vraag is of het kanton Vaud daar mee instemt. (Woensdag 12 augustus, 15.44 uur)

Update 15.52 uur – Publieke omroep Zwitserland: WK afgelast

De Franstalige publieke omroep van Zwitserland (RTS) meldt dat het WK wielrennen dit jaar niet doorgaat. Na de uitspraak van de federale overheid om tot oktober geen evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers toe te laten, kan een streep door de mondiale titelstrijd. De UCI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. (Woensdag 12 augustus, 15.52 uur)

Update 16.16 uur – Definitief geen WK in Zwitserland

Het WK wielrennen gaat definitief niet door. De organisatie vindt het na de besluiten van de federale overheid niet te doen om een internationaal evenement te organiseren. Over een periode van acht dagen waren elf wedstrijden uitgetekend. De organisatie noemt de beperkingen om social distancing toe te passen en de toeschouwersstroom te reguleren een ‘onoverkomelijk obstakel’.

“We zijn verdrietig en teleurgesteld”, reageren Grégory Devaud en Alexandre Debons van het organisatiecomité. “We hebben hier bijna twee jaar hard aan gewerkt om een prachtig evenement neer te zetten op een uitzonderlijk parcours. Ondanks de beperkingen zijn we doorgegaan uit passie voor het WK wielrennen en de sportieve strijd, maar ook voor de mooie landschappen van onze kantons.”

“We zijn ons ervan bewust dat de nationale en mondiale gezondheidssituatie de nodige voorzorgsmaatregelen vereist en we hechten ook waarde aan iedereen die door het coronavirus getroffen is”, klinkt het.

Update 16.34 uur – UCI werkt aan alternatief WK eind september

De UCI heeft ook naar buiten gebracht dat het WK wielrennen dit jaar niet in Zwitserland georganiseerd gaat worden. De internationale wielerunie laat wel meteen weten het WK niet af te willen schrijven: er wordt gewerkt aan een alternatief.

Gezien de status van het WK wielrennen wil de UCI het evenement dit jaar toch organiseren. Er wordt gezocht naar een organiserende stad in Europa, waar een reeks wielerwedstrijden georganiseerd kan worden in de periode 20-27 september op een gelijkaardig parcours als in Aigle en Martigny.

Een heuvelachtig of bergachtige omgeving dus. Daarmee hoopt de UCI tegemoet te komen aan de renners die een doel hadden gemaakt van het WK. De wielerunie houdt wel een slag om de arm of alle categorieën verreden gaan worden. “Het kan gaan om alle, of enkele van de geplande wedstrijden”, klinkt het.

Uiterlijk 1 september wil de UCI een knoop doorgehakt hebben over het alternatieve WK.