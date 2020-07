UCI-preses Lappartient: “In deze tijd loopt elke koers gevaar, zelfs de Tour” donderdag 30 juli 2020 om 19:47

David Lappartient woont zaterdag in Toscane de hervatting van de WorldTour-kalender bij tijdens Strade Bianche. Maar de UCI-voorzitter waarschuwt dat nog altijd elke wedstrijd het risico loopt te worden afgelast door nieuwe uitbraken van het coronavirus of veranderende maatregelen.

“Onze sport is nog altijd in leven. Andere sporten gelastten alles af, maar wij hebben een kalender met wedstrijden”, vertelde Lappartient aan de Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “Italië verdiende het om Strade Bianche als eerste wedstrijd van de WorldTour te krijgen omdat dit land als eerste werd getroffen door het virus en zwaar heeft geleden. Nu staat Italië er beter voor dan andere landen en kan het een positieve boodschap uitstralen.”

Volgens de UCI-voorzitter kan de wittewegenkoers een boodschap van hoop uitsturen voor de wielersport en de algehele sportwereld. “We zij terug en willen mensen iets geven waarvan ze blij worden. De zaken liggen ingewikkeld, maar de wielersport is sterk.”

‘Er is geen plan-B voor het WK’

De wielerbond bevestigde onlangs dat het WK wielrennen wordt gehouden in Aigle, nabij haar eigen hoofdkwartier. Alsnog uitwijken naar het Midden-Oosten of een nieuwe datum in de lente van 2021 is niet aan de orde, aldus Lappartient. “Het WK is bevestigd maar er is geen plan-B als de situatie in Zwitserland zou verslechteren. We weten dat er een risico bestaat. Elke wedstrijd loopt gevaar, zelfs de Tour de France.”

Net als iedereen moet de preses komende zaterdag alle strikte protocollen opvolgen als hij Strade Bianche bijwoont. Zo mag hij niet dicht in de buurt van de renners en teams komen en moet hij een mondmasker dragen in de wedstrijdzones. “Het zijn regels, geen aanbevelingen. Wielrennen is geen Formule 1 met maar 20 coureurs. Wij hebben wereldwijd 2000 mannen en vrouwen dus we moesten ernstige beslissingen nemen. Er is geen keuze, ze moeten worden nageleefd.”