Zwitserse media: “WK wielrennen gaat waarschijnlijk niet door” dinsdag 11 augustus 2020 om 17:19

Morgen komt de Zwitserse Veiligheidsraad samen en zullen nieuwe federale maatregelen worden aangekondigd. Dan zal ook een beslissing vallen over het WK wielrennen in Aigle en Martigny. Maar volgens Zwitserse media is de kans bijzonder klein dat het sportevenement dit jaar doorgaat.

De wereldkampioenschappen wielrennen vinden plaats van 20 tot en met 27 september, maar het is al een tijdje onduidelijk of gastland Zwitserland klaar is voor het wielerevenement. Enkele dagen geleden luidde het organisatiecomité al de noodklok. “Zonder versoepeling gaat het WK wielrennen niet door.”

In Zwitserland gelden nu nog de nodige coronarestricties. Zo is het tot 31 augustus niet toegestaan om evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers te organiseren, wat een probleem is voor de organisatie van het WK wielrennen. De verwachting is dat deze maatregelen zullen worden verlengd vanwege een toename van het aantal besmettingen.

De Zwitserse journalist Baptiste Coppey weet het zeker: het WK wielrennen gaat dit jaar niet door. “Helaas zal het WK uitgesteld moeten worden. Het is nog niet officieel, maar de beslissing staat zo goed als vast.”