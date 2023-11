zondag 12 november 2023 om 09:40

UCI dreigt met uitsluiting voor WK voor veldrijders die Wereldbekers overslaan

De afwezigheid van Thibau Nys in de Wereldbeker Dendermonde heeft tot woede geleid bij de UCI. Voorzitter David Lappartient vindt namelijk dat deelname aan de UCI Wereldbeker verplicht moet worden, anders dreigt hij met uitsluiting voor de volgende wereldbekermanche én voor het WK veldrijden.

Sinds de jongste Nys afgelopen week bepaalde dat hij wél de Superprestige Niel zou rijden en niet de Wereldbeker Dendermonde, is de discussie over de kalender van de Wereldbeker weer opgelaaid. “Als de Wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem”, zei UCI-topman Peter Van den Abeele al.

Daar doet UCI-voorzitter Lappartient nog een schepje bovenop bij DirectVélo. “Nys heeft een slecht resultaat behaald op het EK veldrijden en zegt dat hij moe is, maar waarom zou je zaterdag in Niel gaan rijden? Als je moe bent, rijd je niet. Nu is Thibau Nys iemand die het veldrijden nodig heeft, maar hij is niet de enige die Wereldbekers buiten beschouwing laat.”

“Wat de Verenigde Staten betreft, kan ik dat begrijpen”, stelt de Fransman. “Die verplaatsing voor slechts een wedstrijd, dat werkt verlammend. We moeten daarom een combinatie creëren met ook Canada. En voor Val di Sole moeten we er ook voor zorgen dat er een andere cross in de buurt is.”

Het toenemend aantal afzeggingen van crossers voor de Wereldbekers is een doorn in het oog voor Lappartient, die zelfs een drastische regelwijziging voor zich ziet. “Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker ook niet en dus ook het WK veldrijden niet”, dreigt de UCI-voorzitter. “De Wereldbeker is geen competitie waar je kan kiezen wat je wil rijden. Iedereen moet gewoon meedoen.”

