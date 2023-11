zondag 12 november 2023 om 11:23

Sven Nys reageert op ‘dreigement’ Lappartient: “Gaan ons niet onder druk laten zetten”

Sven Nys heeft op de ochtend van de Wereldbeker Dendermonde bij WielerFlits gereageerd op de dreigende uitspraak van UCI-voorzitter David Lappartient om renners uit te sluiten voor het WK als zij Wereldbekers overslaan. “Er is een bommetje gedropt, maar de soep wordt nooit zo heet gedronken als dat ze uitgeschonken wordt”, aldus de manager van Baloise Trek Lions.

De discussie over de ontwikkeling en de groei van de Wereldbeker blijft een never ending discussie in het veldrijden. Nu Thibau Nys bewust de Wereldbeker Dendermonde overslaag, terwijl hij zaterdag wel in Niel startte, laait de discussie opnieuw op. Tot afgrijzen van de hoge heren bij de UCI.

“Ik denk dat renners het recht moeten hebben om eigen keuzes te maken”, vindt Nys. “Zeker als het over jonge renners gaat, want hier wordt ook mijn eigen zoon genoemd. Er zijn nog veel andere renners die keuzes maken en die af en toe een Wereldbeker skippen.”

“Ik vind dat dat moet kunnen, maar dat is een discussie die wij moeten voeren op een bepaald moment om de sport te optimaliseren”, zegt hij. “”Het is sowieso al niets voor dit jaar. Maar we gaan kijken. Het enige wat wij vragen, is overleg. Dit is voor een groot stuk een dreigement, en proberen je stem te verheffen…”

Nys senior wil ook niet gelijk de uitspraken van Lappartient aanvallen. “Er gaat de komende weken nog veel over gezegd worden”, verwacht hij. “Het is niet aan mij om gelijk een tegenreactie te geven. We gaan het laten inzinken en ons vooral niet onder druk laten zetten.”