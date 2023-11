dinsdag 7 november 2023 om 08:21

UCI-topman over vele afzeggingen voor Wereldbeker veldrijden: “Dit kan zo niet verder”

De Wereldbeker is het belangrijkste regelmatigheidsklassement in het veldrijden, maar de toppers kiezen er al eens voor om te passen voor een wereldbekerweekend. UCI-topman Peter Van den Abeele ziet het met lede ogen aan. “Als de Wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem”, citeert Sporza.

De vele afzeggingen voor de Wereldbeker, het is een doorn in het oog van Van den Abeele. Zo gaf Lars van der Haar eerder al aan dat hij niet de volledige wereldbekercyclus zal betwisten, past Thibau Nys komende zondag voor de manche in Dendermonde en werken ook vrouwelijke veldrittoppers als Fem van Empel en Puck Pieterse niet de volledige Wereldbeker af.

“Lars van der Haar heeft na zijn zege in Maasmechelen gezegd dat hij het Wereldbekerklassement laat vallen. Thibau Nys verkiest de Superprestige in Niel boven de Wereldbeker in Dendermonde. Ik heb respect voor renners die zeggen dat ze ervoor kiezen om rust te nemen. Maar de Wereldbeker benadelen voor een ander klassement? Als de Wereldbeker als een speeltje wordt gezien, dan zitten we met een probleem”, aldus Van den Abeele.

“Dat is voor niemand goed, ook niet voor het veldrijden als discipline. Nochtans kunnen ze nergens zoveel prijzengeld winnen als in de Wereldbeker veldrijden. Dan gaat er toch iets verkeerd?”, vraagt de oud-veldrijder zich af. Toch wijst Van den Abeele niet alleen met de beschuldigende vinger naar de veldrijders. “We zullen daarbij ook zelf in de spiegel kijken”, is hij zelfkritisch.

Verandering

“Moeten prestaties in de Wereldbeker met meer punten worden beloond? Moeten we de wereldbekercrossen in een kortere periode bundelen zodat alle toppers er wel bij kunnen zijn, bijvoorbeeld van december tot het laatste weekend voor het WK? Het zijn allemaal zaken die ik dringend wil bespreken met Flanders Classics (verantwoordelijk voor de organisatie van de Wereldbeker, red.) en andere grote spelers uit de veldritwereld.”

Van den Abeele wil hier niet te lang mee wachten. “We zullen die beslissingen met de hoogste prioriteit nemen zodat ze op het WK (begin februari in Tábor, red.) al goedgekeurd kunnen worden. Op die manier zullen ze al volgend seizoen in voege treden.”