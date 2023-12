vrijdag 1 december 2023 om 17:03

UCI bekeek mogelijkheid om WK veldrijden te vervroegen: “Maar alternatief had nefaste impact”

De UCI heeft nagedacht over het vervroegen van het WK veldrijden, om zo meer toppers aan de start te krijgen. Dat heeft UCI-topman Peter Van den Abeele verteld in een gesprek met Sporza. “Maar we hebben het idee snel laten varen”, aldus Van den Abeele.

Het idee werd een tijdje geleden al geopperd in de WielerFlits Podcast. “Zou je het WK niet gewoon van plek op de kalender moeten verplaatsen? Breng het naar de kerstperiode, of naar begin januari als altijd de nationale kampioenschappen op de kalender staan. Dan weet je in ieder geval dat het plaatsvindt in het hart van het crossseizoen”, vertelde Maxim.

Meer dan de helft publiek van WielerFlits vond het – via een poll – een goed idee. Nu blijkt dat de UCI de mogelijkheid zelf al heeft bekeken. “Na het WK in Hoogerheide vorig jaar hebben we daar intern over gedebatteerd. We vroegen ons af of het WK en de nationale kampioenschappen van plaats moesten wisselen op de kalender. Een idee dat we snel hebben laten varen, omdat dat een nefaste impact zou hebben op de nationale federaties.”

“Bovendien gelden de nationale kampioenschappen nu als waardemeter voor het WK. Als je bijvoorbeeld het BK na het WK op de kalender zet, verliest de nationale titelstrijd aan waarde. Renners zouden dan allemaal naar hun land moeten terugkeren voor hun nationaal kampioenschap om daarna weer naar België af te reizen voor de overige klassementscrossen. Dat zorgt voor extra kosten bij de buitenlandse renners en dat zijn net diegenen die tijdens het jaar al zoveel kosten maken.”

Internationale uitstraling

Als laatste argument haalt Van den Abeele aan dat het ook een negatieve impact zou hebben op de internationale uitstraling van de cross. “Het crossseizoen duurt maar enkele maanden en wordt de laatste jaren nog ingekort. Niet enkel omdat de Grote Drie later aan het seizoen begint, maar ook omdat de echte crossers er vaker van tussenuit knijpen tijdens het seizoen. Ze rijden niet meer alle crossen.”

“Als je het WK opschuift naar de eerste helft van januari, dan wordt het seizoen nog korter. Zonder afbreuk te doen aan de crossen in België, maar internationaal gezien is het veldritseizoen afgelopen na het WK. Daarna begint iedereen te focussen op de weg. Dat is nu zo en dat zal altijd zo blijven”, besluit de UCI-topman.

