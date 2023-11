zondag 19 november 2023 om 07:30

‘Misschien een idee om het WK veldrijden naar de kerstperiode te verhuizen’

De laatste twee weken is er het een en ander te doen rondom de Wereldbeker in het veldrijden. UCI-preses David Lappartient dreigde renners uit te sluiten van het WK, mochten zij besluiten een Wereldbeker-manche over te slaan. De UCI voegde vrije daad bij het woord middels een persbericht en dus konden ook de mannen in de WielerFlits Podcast er niet omheen.

Maxim, Niels, Youri en Zeger spitsen zich meteen maar toe op dat WK. Inmiddels is duidelijk dat de strijd om de regenboogtrui niet in het programma past van zowel Wout van Aert als Tom Pidcock. “Dat is jammer, want zij dragen samen met Mathieu van der Poel het hele veldrijden”, stelt Maxim. “Zou je het WK niet gewoon van plek op de kalender moeten verplaatsen? Breng het naar de kerstperiode, of naar begin januari als altijd de nationale kampioenschappen op de kalender staan. Dan weet je in ieder geval dat het plaatsvindt in het hart van het cross-seizoen.”

Het brengt reuring in de tent. Youri ziet het idee van Maxim alvast niet zitten, al houdt hij ook een slag om de arm. “Ik denk niet dat we daaraan moeten beginnen. Het WK op de weg doe je ook niet ineen keer begin augustus, bijvoorbeeld. Bovendien weet je het zeker met Wout van Aert nooit. Ik kan het me best voorstellen, mocht het ineen keer hartstikke goed gaan… Dat weekend waarin het WK valt, daarin koerst hij niet. Voor hetzelfde geldt plakt hij het WK er toch aan vast.”