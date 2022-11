UCI-baas Lappartient denkt aan drie nieuwe wieleronderdelen op Olympische Spelen

UCI-voorzitter David Lappartient hoopt het aantal wieleronderdelen op de Olympische Spelen te kunnen uitbreiden. Volgens de Fransman bestaat de kans dat bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voorgesteld wordt om de Mixed Relay-ploegentijdrit, de mountainbike short track en BMX flatland toe te voegen aan het programma van de Zomerspelen.

“Ons grootste doel is om de vijf huidige olympische wielerdisciplines te behouden”, zegt Lappartient tegen Inside the Games. Daarmee doelt hij op het wegwielrennen, mountainbiken, baanwielrennen, BMX freestyle en BMX racing.

Volgens de UCI-baas is het goed mogelijk dat er een aanvraag komt voor nieuwe onderdelen binnen die disciplines. “Bijvoorbeeld de Mixed Relay-ploegentijdrit en de mountainbike short track. Die onderdelen hebben geen extra renners nodig”, geeft Lappartient aan. Daarmee bedoelt hij dat renners die de wegwedstrijd of tijdrit rijden, ook kunnen deelnemen aan de Mixed Relay. Datzelfde geldt voor de short track, waar deelnemers aan de MTB cross country kunnen starten.

De toevoeging van het onderdeel BMX flatland (trucs op een BMX-fiets op een vlakke ondergrond, red.) zou dan wel weer voor 24 extra deelnemers zorgen, volgens Lappartient. “Maar het belangrijkste is om de huidige disciplines te behouden. Als we een ander onderdeel kunnen toevoegen, zou dat mooi zijn. En waarom niet ook een e-cycling-medaille? Want daarvoor kunnen we dezelfde renners gebruiken die zich al gekwalificeerd hebben. Maar dat zal niet in plaats van een andere discipline zijn…”

“Hoe meer onderdelen we hebben, hoe beter is het is voor onze sport. Maar ik sta achter de visie van IOC-president Thomas Bach dat de Olympische Spelen niet altijd groter moeten worden. Je krijgt dan ook veel kritiek op de Spelen, het wordt moeilijker om organisatoren te vinden en het budget moet groeien… Daarin moeten we ook redelijk zijn”, stelt Lappartient, die sinds dit jaar ook lid is van het IOC.

Veldrijden

In het interview met Inside the Games laat Lappartient zich niet uit over het veldrijden. Er is al jarenlang de roep om die sport toe te voegen aan het programma van de Olympische Winterspelen. Vorig jaar was IOC-president Bach nog aanwezig bij de Wereldbeker in de sneeuw van Val di Sole. WielerFlits maakte daar een uitlegvideo over de kansen van het veldrijden op de olympische status.