‘Tristan Hoffman niet langer ploegleider bij Bahrain-McLaren’

Tristan Hoffman moet vertrekken bij Bahrain-McLaren. Bij die WorldTour-ploeg, die voor volgend seizoen op dit moment is ingeschreven als Bahrain Victorious, was hij sinds de introductie in het peloton, in 2017, bij de ploegleiding betrokken.

Het is Het Nieuwsblad die het vertrek van Hoffman bij Bahrain-McLaren meldt. De Nederlander, die op nieuwjaarsdag zijn 51e verjaardag viert, kwam vier jaar geleden bij de WorldTour-ploeg, nadat hij daarvóór al als ploegleider bij Team CSC, T-Mobile, Saxo Bank en Tinkoff had gewerkt. Voor zijn carrière als ploegleider maakte hij jarenlang deel uit van het profpeloton namens TVM en CSC. Onder meer Dwars door Vlaanderen staat tweemaal op zijn erelijst.

Overigens is het niet de eerste verandering bij Bahrain-McLaren. Teammanager Rod Ellingworth besloot na ruim één jaar alweer om te vertrekken en naar verluidt verlaat ook nummer twee John Allert het management. Hij is verbonden aan McLaren, dat de sponsoring volgend jaar stopzet. In juli verkaste Brent Copeland al naar Mitchelton-Scott. Neil Stephens komt de ploegleiding juist versterken; de Australiër komt over van UAE Emirates.

Het is nog ongewis wie Ellingworth als teammanager gaat vervangen, maar naar verluidt krijgt ploegleider (en oud-renner van Alessio, Liquigas en Acqua e Sapone) Vladimir Miholjević meer bevoegdheden.