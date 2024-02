donderdag 1 februari 2024 om 08:36

Dylan Groenewegen voelde zich ‘niet goed’ in AlUla Tour: “Hopelijk kan hij wat herstellen”

Dylan Groenewegen werd dinsdag nog tweede in de openingsetappe van de AlUla Tour, maar kon één dag later niet meedoen in de strijd om de ritoverwinning. De Nederlandse sprinter van Jayco AlUla voelde zich tijdens de rit niet helemaal fit.

En dus moest Groenewegen al vroeg afhaken op de slotklim van goed vijf kilometer aan 4%. De 30-jarige coureur kwam uiteindelijk als 116e over de streep, aan de zijde van zijn Italiaanse ploeggenoot Alessandro De Marchi, op zes minuten van ritwinnaar Søren Wærenskjold. Tristan Hoffmann, een van de ploegleiders van Jayco AlUla in Saudi-Arabië, hoopt dat zijn landgenoot zich vandaag weer wat beter voelt.

“We slaagden er uiteindelijk niet in om een resultaat te behalen. In de rit van donderdag (vandaag, red.) volgt er echter een nieuwe sprintkans. We hopen dat Dylan wat kan herstellen. Hij voelde zich niet goed, maar hopelijk krijgt hij nu wat tijd om te herstellen richting de volgende etappe.”

De derde etappe van de AlUla Tour is net iets meer dan 170 kilometer lang. De renners krijgen op weg naar AlUla Camel Cup Track wel wat hoogtemeters voor hun kiezen, maar dit moet normaal geen problemen opleveren voor de rappe mannen in het peloton. De laatste kilometers zijn biljartvlak en daarmee ideaal om een goede sprinttrein op poten te zetten.