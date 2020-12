Neil Stephens van UAE Emirates naar Bahrain-ploeg: “Wilde met Ellingworth werken”

Neil Stephens wordt in 2021 ploegleider bij Bahrain Victorious, de ploeg die we nu nog kennen als Bahrain McLaren. De Australiër vertrekt bij UAE Emirates, waar hij sinds begin 2019 onderdeel was van de staf. “Het lijkt een beetje raar om weg te lopen bij de ploeg die net de Tour de France heeft gewonnen”, zegt Stephens tegen Cyclingnews.

Het was Rod Ellingworth, de Britse manager van Bahrain McLaren, die de 57-jarige Stephens overhaalde om de overstap te maken. “De aantrekkingskracht van het samenwerken met Rod was sterker dan het blijven bij mijn huidige ploeg”, vertelt hij. Alleen, vorige week besloot Ellingworth te vertrekken bij de WorldTour-ploeg. “Ik wilde graag met hem werken, daarom koos ik voor de overstap. Dat klinkt nu een beetje grappig.”

“Ik heb altijd veel respect gehad voor Rod”, gaat Stephens verder. “Ik spreek hem regelmatig en heb bewondering voor wat hij in het verleden met Team Sky heeft gedaan. Ik zag ook wat hij deed bij Bahrain en keek uit naar onze samenwerking. Daarom is het een beetje raar dat hij nu vertrekt.”

Weinig contact

De oud-renner van ONCE en Festina-Lotus begrijpt de beslissing van Ellingworth om te vertrekken. “Het belangrijkste is dat hij een keuze maakt die voor hem goed voelt. Ik heb nu al wat contact gehad met andere mensen van de ploeg. Tot nu toe had ik weinig contact met de rest van het team, want ik sprak meestal met Rod. Maar ik ben nu aan het uitzoeken hoe volgend jaar gaat verlopen”, zegt Stephens.

Bahrain Victorious, zoals de ploeg is ingeschreven bij de UCI, kan wel rekenen op de diensten van Stephens. “Dat ik uitkeek naar samenwerken met Rod, betekent niet dat ik niet uitkijk naar het werken met de rest van de ploeg”, benadrukt de ploegleider. “De selectie is heel sterk en wat mijn aandacht trekt is dat het een ploeg is die zich blijft ontwikkelen. In zo’n team liggen mijn sterktes.”