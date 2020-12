Rod Ellingworth vertrekt als manager bij Bahrain McLaren

Rod Ellingworth werd in juni 2019 gepresenteerd als manager van Bahrain McLaren, maar de Brit heeft na ruim één jaar alweer besloten om te vertrekken. “Het is tijd om wat anders te gaan doen”, zo laat Ellingworth weten in een perscommuniqué.

Ellingworth, die in het verleden betrokken was bij de oprichting van Team Sky (nu INEOS Grenadiers) en als performance manager medeverantwoordelijk was voor de sportieve prestaties van de ploeg, was vanaf 1 oktober 2019 officieel ploegbaas bij de Bahreinse WorldTour-formatie Bahrain McLaren.

Sterke positie

De Brit moest de ploeg naar een nog hoger niveau tillen, maar heeft na een dienstverband van ruim één jaar besloten om andere lucht op te snuiven. “Ik heb de kans om deze ploeg aan te voeren met beide handen aangegrepen. Ik voel dat de ploeg zich in een sterke positie bevindt en we wisten in een moeilijke periode geweldige resultaten te boeken.”

“Een van mijn hoogtepunten was een vierde plaats in de voorbije Tour de France”, aldus Ellingworth, die zich vanaf nu meer wil bezighouden met nieuwe projecten. “Ik wil de ploeg bedanken voor al het harde werk en ik wens het team alle succes voor in de toekomst. Ik zal het zeker blijven volgen.”

‘Winnaarsmentaliteit’

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het Britse automerk McLaren zal verdwijnen als sponsor van de ploeg. McLaren heeft besloten om zich meer te richten op de Formule 1, waarin het eveneens actief is. “De ploeg richt zich nu volledig op de transitie naar Bahrain Victorious voor komend seizoen. We willen Rod bedanken voor zijn inbreng”, zo laat de ploeg weten.

“We hebben dankzij Rod heel wat kennis en expertise opgedaan en daar zijn we hem dankbaar voor. Hij heeft gezorgd voor een winnaarsmentaliteit en dat is iets wat niet zal verdwijnen. We wensen Rod het beste voor in de toekomst.”