Mitchelton-Scott vernieuwt management: Shayne Bannan ruimt plaats voor Brent Copeland woensdag 1 juli 2020 om 10:04

De mislukte sponsordeal met Manuela Fundación laat zijn sporen na bij Mitchelton-SCOTT. Algemeen directeur Shayne Bannan en Alvaro Crespi moeten opstappen en worden per direct vervangen door Brent Copeland (inzetfoto) en Darach McQuaid. Copeland komt over van Bahrain-McLaren.

Het was Bannan die de onderhandelingen met Manuela Fundación leidde. Crespi was de tussenpersoon in de deal, die achteraf een fiasco bleek te zijn.. Wellicht niet geheel toevallig stuurt GreenEDGE-eigenaar Gerry Ryan beide heren de laan uit en vervangt hij ze door McQuaid en Copeland.

Zij voegen zich vanaf vandaag bij het vernieuwde management van het Australische team. McQuaid werkt al enkele jaren als commercieel adviseur voor de ploeg. Copeland komt over van Bahrain-McLaren en wordt de nieuwe General Manager.