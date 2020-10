Trek-Segafredo schorst Quinn Simmons (19) na polariserende uitlatingen op Twitter donderdag 1 oktober 2020 om 08:17

Trek-Segafredo houdt de 19-jarige Quinn Simmons voorlopig langs de kant. De jonge Amerikaan heeft zich op sociale media uitgelaten over zijn politieke voorkeur en naar aanleiding van polariserende uitlatingen heeft het team actie ondernomen.

“De online statements van Quinn Simmons zaaien naar onze mening verdeeldheid, zijn opruiend en schadelijk voor Trek-Segafredo, het wielrennen, de fans en de positieve toekomst die we hopen te creëeren voor de sport”, valt te lezen in een statement.

Aanleiding voor de discussie was een (inmiddels verwijderde) tweet van wielerjournaliste José Been over Donald Trump. Zij vroeg Trump-aanhangers haar te ontvolgen, waarop Simmons reageerde met ‘Bye’ en een donkere, zwaaiende hand. Daarna bevestigde de neoprof van Trek-Segafredo dat hij inderdaad een ‘Trumper’ is.

Zijn werkgever reageerde daarna op social media al dat zij dergelijke opmerkingen of acties afkeuren. “Het team zal met Quinn samenwerken om hem te helpen de juiste toon te vinden in een gesprek en hoe hij zich moet opstellen als atleet”, aldus Trek-Segafredo, dat Simmons tot nader order niet opstelt.

Niet het eerste incident

Vooral de zwarte hand die Simmons in de tweet gebruikte wordt racistisch opgevat. Het is niet de eerste keer dat het toptalent in opspraak raakt vanwege een dergelijke situatie. Eerder al reageerde hij op een bericht van de zwarte renner Cory Williams, die zei dat zijn huiskleur een reden was dat hij niet in de Amerikaanse jeugdselecties werd opgenomen. Simmons reageerde daarop dat Williams ‘gewoon niet snel genoeg was’.

Williams was niet gediend van die reactie in zijn inbox en hij maakte de reactie van Simmons openbaar. De jonge renner maakte daarna openlijk zijn excuses. Hij verklaarde dat hij het opnam voor de jeugdtrainer en niet de kwaliteiten van William ‘im frage’ stelde. Dit incident vond plaats in de periode dat in de Verenigde Staten flink geprotesteerd werd nadat zwarte mensen vermoord waren.

Of Simmons ook de kasseiklassiekers mist, is nog niet bekend. Eerder spraken wij uitgebreid met de juniorenwereldkampioen van 2019 over zijn aanstaande debuut in de klassiekers.

That’s right 🇺🇸 — Quinn Simmons (@QuinnSimmons9) September 30, 2020

Trek-Segafredo response to public comments made by Quinn Simmons pic.twitter.com/ygqYjy8FWz — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) September 30, 2020