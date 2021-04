Trainer Wout van Aert: “Tirreno-Adriatico was zo zwaar, dat was geen opbouwweek”

Trainer Marc Lamberts heeft geen spijt van de voorbereidingen die hij met Wout van Aert uitgestippeld heeft richting de klassiekers. Na de zesde plek van Van Aert in de Ronde van Vlaanderen zegt Lamberts wel dat Tirreno-Adriatico zijn weerslag heeft gehad op de kopman. “Door dat klassement te verdedigen, was het voor Wout nog zwaarder dan voor de rest”, zegt hij.

“Wout was de op twee na beste in koers en dat is plots niet meer voldoende. Ik vond Wout zeer goed, maar hij stootte op zijn limieten”, aldus Lamberts in Het Nieuwsblad over de Ronde van Van Aert. “Ergens moet het eens stoppen. Het was een loodzware wedstrijd. Bovendien stootte ook Van der Poel op zijn limiet, maar twintig kilometer later dan Wout.”

De trainer vindt het achteraf makkelijk praten om te zeggen dat zijn voorbereiding niet ideaal was. “Fysiologie is geen exacte wetenschap. Ik sta nog steeds achter het traject dat we hebben uitgetekend. Met de gegevens die ik had na het WK cross, zou ik nu opnieuw precies hetzelfde doen: drie weken hoogtestage in februari”, vindt Lamberts.

‘Als we het geweten hadden, had hij misschien beter Parijs-Nice gereden’

“Achteraf kon het beter. Zijn januarimaand was qua training niet optimaal. Ik had dat liever anders gezien. Wout ook, maar of dat het procentje verschil maakt? Dat durf ik niet te beweren”, legt hij uit. “Ten tweede: Tirreno-Adriatico was mede door de weersomstandigheden zo zwaar dat je het niet als opbouwweek kon bestempelen. Hadden we geweten dat het zo zwaar was, had hij misschien beter Parijs-Nice gereden.”

“Ik ben ervan overtuigd dat Wout zondag zijn beste niveau haalde van dit jaar”, stelt Lamberts. “Maar Wout is teleurgesteld en wij ook. Hij heeft nu eenmaal een status dat enkel winnen goed genoeg is. Hij is de op twee na beste man in koers en half Vlaanderen is teleurgesteld. Als je zijn voorjaar bekijkt: Gent-Wevelgem en twee etappezeges in de Tirreno plus tweede in de eindstand en nog derde in San Remo. Wie doet beter?”