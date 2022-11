Track Champions League wil baanbrekend zijn: “Clash met zesdaagses moeten we vermijden”

Interview

De tweede editie van de UCI Track Champions League is inmiddels al even aan de gang. Na twee manches leidt Harrie Lavreysen de dans bij de Sprint met een kleine voorsprong, en ook in de andere klassementen is het spannend. De organisatoren zullen in hun handen wrijven met die spanning, die ze zelf ook voor ogen hadden. “Dit concept heeft als doel om iets nieuw en verfrissend te zijn binnen de sport, waar de atleten volledig centraal staan.”

Aan het woord is François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events en organisator van de Track Champions League. WielerFlits sprak hem enkele weken geleden in de Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines naar aanleiding van een door Eurosport en discovery+ georganiseerde mediadag. De Fransman legt in een interview uit hoe de Track Champions League is ontstaan, wat de competitie zo uniek maakt en wat de doelen zijn van het verfrissende format.

We zijn momenteel een goede week voor het begin van de eerste manche van de Track Champions League. Is de spanning te snijden binnen de organisatie?

“Ik heb veel minder stress dan een jaar geleden. Vorig jaar was het echt ontzettend stresserend. We hadden het hele event compleet online georganiseerd, alle meetings waren op Zoom. Tien dagen voor de eerste manche was het de eerste keer dat ik de 140 leden van de organisatie zag. Dat was heel speciaal. Het was een zeer complex gegeven om het te kunnen organiseren, we moesten efficiënt te werk gaan. Uiteindelijk is alles goed verlopen.”

“Dit jaar zal het beter zijn, die stress. De atleten weten zelf nu ook beter wat het event inhoudt en wat ze er zelf aan kunnen hebben, dat is een groot verschil met vorig jaar.”

Hoe ben je aanvankelijk op het idee gekomen om zo’n concept te lanceren?

“Het idee is hier in de Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ontstaan. Ik was hier voor een event en ik zag de sport voor het eerst live, dat was een speciale ervaring. Ik had heel veel problemen om het te begrijpen. Ik zei toen tegen de mensen hier: ‘Het is mooi, maar als nieuwkomer begreep ik meer dan de helft niet.’ De Madison, Puntenkoers en Omnium begreep ik totaal niet. De Achtervolging is mooi, maar als je niet goed in het stadion zit, kan je het moeilijk zien als toeschouwer. De Keirin, Sprint, Scratch en Afvalkoers daarentegen begreep ik wel.”

“Met Discovery Sports Events hebben we vervolgens het baanwielrennen gespot als een sport met veel potentieel. Het is een gigantische sport tijdens de Olympische Spelen, maar liefst 60% van de medailles binnen het wielrennen komen daar van het baanwielrennen. De sport heeft daarnaast een mooie erfenis, het is heel spectaculair en het is in een stadion. Dat zijn mooie en belangrijke factoren. Tijdens de Olympische Spelen was de populariteit van het baanwielrennen dan ook gigantisch, maar daarna viel die populariteit helemaal weg. Dat integreerde ons. We waren er zeker van dat we een format konden vinden die die populariteit hoog kon houden.”

“Uiteindelijk hebben we dan de vier onderdelen geselecteerd die iedereen kan begrijpen: Keirin, Sprint, Scratch en Afvalkoers. Daarnaast vinden ook de echte fans van het baanwielrennen die onderdelen ook zeer leuk.”

Er is voor een opvallende naam gekozen: de Track Champions League. Champions League doet fans meteen denken aan de voetbalcompetitie. Waarom die naam?

“We wilden een naam die echt totaal verschillend is van de andere namen binnen het baanwielrennen, weg van de klassieke narratief. Hoe meer we brainstormden, hoe meer we realiseerden dat we iets wilden doen vóór de atleten. We wilden echte kampioenen. De Track Champions League is ook echt een event dat in functie van de atleten is ontstaan. Voor de atleten, maar ook met de atleten. Period.”

“Op dat moment klikte er iets. Ik dacht dat het echt geweldig zou zijn om het de Champions League te noemen. We zijn dan meteen aan de slag gegaan en we hebben onderzocht of het wel degelijk kon. We hebben met de UEFA gesproken en we hebben een overeenkomst kunnen sluiten. We mochten de naam gebruiken, zolang dat we niet overlapten met iets wat zij deden voor het voetbal.”

“Het is gewoon echt een zeer sterke naam om te gebruiken. Iedereen in de sportwereld, zelfs daarbuiten, kent de naam. Bovendien zegt het ook meteen waar het event om draait: de kampioenen.”

Het concept van een manche van de Track Champions League is dat de hele manche wordt afgewerkt op een drietal uur. Waarom is gekozen voor dat kortere format?

“Dat is iets waar we bijvoorbeeld met Chris Hoy (ambassadeur van het event, red.) over hebben gesproken. Ik wilde echt iets creëeren wat een prime time show zou kunnen worden op zaterdagvond. Ik wilde iets maken dat iedereen kan kijken en van kan genieten, ook al ben je geen fan van de sport. Het moet iets zijn dat iedereen kan begrijpen en waar iedereen drie uur lang door geboeid is, zonder minder boeiende momenten.”

Dit jaar is het deelnemersveld beduidend sterker dan vorig jaar. Toch zien we bij de duuronderdelen (Endurance) dat een aantal grote namen verstek geven, omdat zij aan de start staan van de Zesdaagses. Zou het niet goed zijn om die clash met de Zesdaagses te vermijden in de toekomst?

“Het deelnemersveld bij de sprinters is inderdaad fantastisch. We hebben nagenoeg het beste deelnemersveld dat we konden hebben. Bij de duuronderdelen hebben we inderdaad nog ruimte tot verbetering, dat weet ik. We zullen waarschijnlijk nog wat werk moeten maken van de kalender, we zullen het moeten finetunen. Die clash moeten we inderdaad vermijden met de Zesdaagses, dat zullen we beter moeten doen.”

Data speelt ook een prominente rol tijdens een manche. Wat is het idee daarachter?

“We willen tonen aan het publiek wat je moet kunnen om bij de top te horen binnen het baanwielrennen. Tijdens de manches tonen we allerlei data aan de mensen; niet alleen op de borden in het stadion, maar ook op de televisies in de huiskamers en op een speciale app. Dat is vrij nieuw in de sport. We tonen de wattages, de cadans, de snelheid en de hartslag tijdens de wedstrijd. Daarmee willen we echt laten zien, in alle openheid, wat de renners kunnen en wat er nodig is om te winnen. Volgend jaar willen we nog een stap verder gaan en die data nog beter uitleggen aan de fans.”

Het woord metaverse is ook gevallen. Wat zijn jullie van plan?

“We willen de eerste zijn binnen het wielrennen die iets met de metaverse doen. We zullen een digitale omgeving creëeren waar je een avatar kan maken en kan verbinden met het event, in het stadion. Je zal alle mogelijke camera’s kunnen selecteren; die van de TV, de on-boards, die op de scheidsrechter, die van de floor manager, echt heel veel mogelijkheden.”

“We willen de fans de toegang geven tot zaken die ze nog nooit hebben gezien. Het zal iets compleet nieuw zijn. Ik ben er zeker van dat we zo een nieuw publiek kunnen aantrekken, vooral jonge mensen. Ik wil ook gewoon echt iets creëeren waar mensen van zeggen: super cool.”

Tijdens de eerste twee edities van de competitie is er nog geen manche gereden in Nederland of België. Denk je eraan om eens naar die landen af te zakken met de Track Champions League?

“Ik heb het voor de eerste editie voorgesteld aan de mensen van Apeldoorn. Zij vertelden me echter dat het commercieel niet genoeg was. Ik was daar persoonlijk door verrast.”

Ga je het nog aan Apeldoorn vragen om het daar te organiseren?

“Ja, zeker. Ik zou het heel cool vinden om het in Nederland te organiseren. Ik denk echt dat het een fantastische hit zou zijn. In mijn hoofd had ik al een idee om de hele Vélodrome in het oranje te zitten met de lichten, geïnspireerd door Formule 1 en de fans van Max Verstappen. Aan de andere kant zegt mijn moeder altijd: It takes two to tango.”

