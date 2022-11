De Track Champions League, wat is dat precies?

Overzicht

Zaterdagavond staat de eerste manche van de UCI Track Champions League op het menu. Er wordt in het Spaanse Mallorca gestreden om de eerste punten van de klassementen. Maar hoe verdien je die punten precies? En wie staan er allemaal aan de start? WielerFlits legt het uit.

De UCI Track Champions League werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd. De organisator van het event is Discovery Sports Events, dat zich voor het eerst richt op het baanwielrennen en wielrennen tout court. Ze hebben een concept samengesteld waarin de baanwielrenners elke manche strijden voor punten. Wie aan het einde de meeste punten heeft, wint.

Tot nu toe zeer simpel. Toch is er meer uitleg nodig. De mannen en vrouwen, die natuurlijk apart rijden, kunnen van start gaan in een van de twee categorieën. Die twee categorieën zijn de Sprint en de Endurance. De sprinters kunnen punten verdienen in de Sprint en de Keirin, de renners en rensters van de uithouding doen dat in de Eliminatie en de Scratch.

Puntentelling

De winnaar van het onderdeel verdient 20 punten. De tweede scoort 17 punten, de derde 15, de vierde 13 en de vijfde 11. Vanaf positie zes tellen de punten met één eenheid naar beneden. Per avond wordt elk onderdeel tweemaal afgewerkt. Een atleet moet met andere woorden vier keer in actie komen in een manche.

Wat de Track Champions League ook speciaal maakt, is het feit dat de manches slechts twee à drie uur duren. Dit is een bewuste keuze van de organisatie, om het event in een verpakte en gecondenseerde manier aan het publiek te tonen. “We willen het publiek voor 100% boeien, ze mogen zich nooit vervelen”, vertelde een van de organisators aan WielerFlits. Deze manier van koersen zorgt ervoor dat de atleten weinig tijd hebben om te recupereren, wat spektakel kan opleveren.

Manches en deelnemerslijst

In totaal zullen de atleten vijf manches afwerken. De eerste van de vijf manches wordt gereden op Mallorca (12/11). Daarna wordt er naar Berlijn (19/11), Saint-Quentin-en-Yvelines (26/11) en Londen (tweemaal, 2/12 en 3/12) getrokken.

Tot slot geven we de belangrijkste deelnemers mee. Vooral bij de sprinters is de deelnemerslijst indrukwekkend en van wereldklasse. Zo zullen onder meer Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Matthew Glaetzer en Matthew Richardson aan de start staan. Bij de vrouwen staan er ook een aantal toppers aan het vertrek met onder anderen Mathilde Gros, Lea Friedrich en Kelsey Mitchell. Ook Nederland is vertegenwoordig met onder meer Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen.

Het deelnemersveld bij de atleten die zich richten op de Endurance is niet van hetzelfde niveau. Dit heeft ermee te maken dat een aantal van de wereldtoppers nu aan de start staan van de Zesdaagses. Toch komen bij de mannen onder meer Sebastian Mora, Gavin Hoover, Dylan Bibic en Roy Eefting in actie. Bij de vrouwen sieren Katie Archibald, Laura Kenny, Rachele Barbieri en Jennifer Valente de deelnemerslijst.

Vrijdag verscheen op WielerFlits al een interview met Harrie Lavreysen, die vorig jaar de beste was in het sprintklassement. Op een mediadag van de Track Champions League, dat georganiseerd werd door Eurosport en discovery+, spraken we ook met ambassadeur Chris Hoy en mede-organisator Francois Ribeiro. Deze interviews worden later gepubliceerd op de site WielerFlits.