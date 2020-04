Tourdirecteur Prudhomme: “Geen Tour de France achter gesloten deuren” donderdag 2 april 2020 om 07:45

Tour de France-directeur Christian Prudhomme ziet een Tour de France zonder publiek niet zitten. Door de uitbraak van het coronavirus is het nog altijd onduidelijk of de belangrijkste rittenkoers in het wielrennen georganiseerd kan worden.

De Franse minister van sport noemde het onlangs een optie om de Tour achter gesloten deuren te houden. Wedstrijdorganisator ASO ziet dat idee niet zitten. De Tourbaas heeft dat gezegd bij Sports Auvergne , waar hij te gast was om te reageren op het uitstellen van het Criterium du Dauphiné

“De Tour de France houdt voorlopig vast aan zijn datum (27 juni tot 19 juli, red.). Maar uiteraard hangt alles af van de evolutie van de pandemie. In het begrip Tour de France is France de belangrijkste term. De gezondheidssituatie van ons land staat voorop”, zegt Prudhomme.

“Ik wens maar één ding en dat is dat de Tour de France georganiseerd kan worden. Niet omdat het de Tour is, wel omdat het schrappen van de Tour zou betekenen dat ons land zich in een catastrofe zou bevinden. En dat wenst uiteraard niemand.”

“Maar er komt zeker geen Tour achter gesloten deuren”, aldus de Tourdirecteur.

De ASO probeert een definitieve beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. De knoop zal uiterlijk op 15 mei worden doorgehakt. Prudhomme voegde er nog aan toe dat er ook gesproken wordt om de Tour eventueel naar een andere datum te verschuiven.

Gisteren werd bekend dat de internationale wielerbond UCI alle wedstrijden tot minstens 1 juni zijn geschrapt.